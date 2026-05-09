Meteo Calabria, arriva il caldo estivo ma dura poco tornano piogge

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Meteo, in Calabria attesi cieli sereni e temperature fino a 33 gradi tra lunedì e martedì, soprattutto tra Catanzaro, Lamezia e Reggio. Poi nuovo peggioramento

Dopo giorni di maltempo e clima instabile, la Calabria si prepara a una breve parentesi di caldo quasi estivo. Ma la tregua durerà poco: già da metà della prossima settimana è atteso un nuovo peggioramento, con piogge, temporali e un deciso calo delle temperature. Il mese di maggio continua così a confermare il suo andamento imprevedibile, alternando fasi di sole e caldo anomalo a rapidi ritorni del maltempo. Anche sulla nostra regione, il quadro meteo resterà molto variabile almeno fino alla seconda metà del mese.

METEO IN CALABRIA, TRA SOLE E TEMPERATURE ALTE



La giornata di oggi, sabato 9 maggio 2026, sarà in prevalenza stabile anche in Calabria, con cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni favorevoli su gran parte del territorio.

Tra lunedì 11 e martedì 12 maggio, poi, la regione vivrà il passaggio più caldo della fase attuale. Le temperature saliranno in modo marcato, con punte che potranno raggiungere i 32-33 gradi nelle zone interne e nelle aree più esposte al sole. Lungo le coste, da Catanzaro a Lamezia fino al Reggino, il clima sarà più mite ma comunque decisamente caldo per il periodo.

Si tratterà di valori tipici dell’estate piena, destinati a sorprendere dopo una prima parte di mese segnata da tempo instabile e precipitazioni abbondanti in diverse zone d’Italia.

CALABRIA, DOPO IL CALDO IN ARRIVO PIOGGE E TEMPORALI



Il cambiamento, però, è già dietro l’angolo. Da mercoledì 13 maggio, anche la Calabria sarà raggiunta da una nuova perturbazione atlantica in arrivo da nord-ovest, con un progressivo aumento della nuvolosità.

Tra il 13 e il 16 maggio sono previste piogge diffuse e possibili temporali, in alcuni casi accompagnati da venti sostenuti e da un brusco abbassamento delle temperature. Il passaggio dal caldo quasi estivo alla fase più fresca e instabile sarà netto, soprattutto nelle aree interne e lungo i settori tirrenici della regione.

Nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza e Reggio Calabria, il peggioramento potrebbe riportare condizioni più consone alla primavera, ma con episodi localmente intensi e da monitorare con attenzione.

PRIMAVERA INSTABILE



Il quadro complessivo conferma un maggio molto dinamico anche per la Calabria, con rapide oscillazioni tra caldo anomalo e ritorno del maltempo. Un contesto che rende ancora difficile parlare di stabilità vera e propria, soprattutto in una fase dell’anno in cui le perturbazioni atlantiche continuano a influenzare in modo significativo l’Italia.