Calabria, modifiche alla circolazione ferroviaria su jonica e tirrenica

Modifiche alla circolazione ferroviaria in Calabria nel weekend per lavori su Tirrenica (Villa San Giovanni – Rosarno) e Jonica (Roccella Jonica – Catanzaro Lido), con bus sostitutivi.

REGGIO CALABRIA- Il prossimo fine settimana, i viaggiatori calabresi dovranno fare i conti con importanti modifiche alla circolazione ferroviaria sulle linee Tirrenica e Ionica. Trenitalia ha comunicato che i disagi sono necessari per consentire l’esecuzione di lavori di ammodernamento sulla rete ferroviaria, previsti rispettivamente tra Villa San Giovanni e Rosarno e tra Roccella e Catanzaro Lido.

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA INTERROTTA SULLA JONICA E TIRRENICA: DETTAGLI DELLE INTERRUZIONI

Sulla linea Tirrenica, le interruzioni interesseranno le fasce orarie dalle 9:30 alle 12:45 sia di sabato 5 che di domenica 6 luglio. Per quanto riguarda la linea Ionica, i lavori si concentreranno nella mattinata di domenica 6 luglio, dalle 5:00 alle 13:00.

IMPATTO SUI TRENI E SERVIZI SOSTITUTIVI

Trenitalia ha reso noto che alcuni treni di lunga percorrenza subiranno modifiche d’orario, inclusi anticipi di partenza e limitazioni di percorso. Per il servizio Regionale, è stata predisposta una riprogrammazione con modifiche d’orario e l’attivazione di bus sostitutivi dedicati. È importante che i passeggeri tengano presente che i tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in base alle condizioni del traffico stradale. Inoltre, i posti disponibili sui bus potrebbero essere inferiori rispetto a quelli offerti dal normale servizio ferroviario. Trenitalia specifica inoltre che sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette. Trenitalia rassicura che i propri canali di acquisto, inclusi il sito web e l’App, sono stati aggiornati con tutte le informazioni relative alle modifiche. Si consiglia vivamente ai viaggiatori di consultare gli orari aggiornati prima di mettersi in viaggio per evitare disagi.