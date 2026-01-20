Maltempo in Calabria, rete ferroviaria in tilt: treni cancellati, in ritardo e bus sostitutivi

3 minuti per la lettura

Maltempo in Calabria: circolazione ferroviaria in tilt: i treni cancellati, in ritardo e bus sostitutivi. Tutte le informazioni sulle modifiche.

CALABRIA – L’ondata di maltempo che sta colpendo la regione ha spinto la Protezione Civile a diramare un’allerta meteo che ha avuto ripercussioni immediate sulla rete ferroviaria. Per la giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026, Trenitalia ha annunciato una drastica riduzione dell’offerta commerciale e numerose variazioni sulle principali linee calabresi e interregionali.

LINEE INTERESSATE E RITARDI

La circolazione risulta fortemente rallentata, con ritardi superiori ai 60 minuti o variazioni di percorso, sulle seguenti tratte: Reggio Calabria – Catanzaro Lido; Lamezia Terme – Catanzaro Lido; Catanzaro Lido – Taranto; Paola – Reggio Calabria (via Tropea)

MALTEMPO IN CALABRIA I TRENI CANCELLATI E VARIAZIONI DEGLI INTERCITY

La situazione più critica riguarda i treni a lunga percorrenza, con diverse corse soppresse o limitate. Intercity 558 Bari Centrale (7:07) – Villa San Giovanni (15:19): il treno oggi termina la corsa a Lamezia Terme Centrale. «I passeggeri – informa Trenitalia- diretti a e in partenza da Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Siderno, Locri, Bovalino, Branzaleone, Melito e Villa San Giovanni possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto».

Intercity 564 Reggio Calabria Centrale (7:57) – Lecce (16:21): il treno oggi ha origine da Lamezia Terme Centrale. «I passeggeri: in partenza da Reggio Calabria Centrale, Melito, Brancaleone, Bovalino, Locri, SIderno, Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Monasterace, Soverato, Catanzaro Lido e Marcellinara possono proseguire il viaggio con i primi treni utili. In discesa a Melito, Brancaleone, Bovalino, Locri, Siderno, Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Monasterace, Soverato, Catanzaro Lido e Marcellinara possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto».

MODIFICHE ALLE FERMATE E SERVIZI SOSTITUTIVI

Intercity 551 Roma Termini (9:26) – Reggio Calabria Centrale (17:36): il treno oggi non ferma a Vibo Marina. «I passeggeri diretti a e in partenza da Vibo Marina possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia». Intercity 566 Lecce (11:35) – Reggio Calabria Centrale (19:50): il treno oggi è cancellato. «I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia». Intercity 562 Villa San Giovanni (11:52) – Bari Centrale (19:56): il treno oggi è cancellato. «I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia».

Intercity 555 Roma Termini (14:26) – Reggio Calabria Centrale (23:01): il treno oggi non ferma a Vibo Marina. «I passeggeri diretti a e in partenza da Vibo Marina possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia». Intercity 861 Roma Termini (16:26) – Reggio Calabria Centrale (0:44): il treno oggi non ferma a Vibo Marina. Intercity Notte 36990 Reggio Calabria Centrale (17:39) – Torino Porta Nuova (11:40): il treno oggi non ferma a Nicotera, Ricadi, Tropea e Vibo Marina.

«I passeggeri – informano da Trenitalia- diretti a e in partenza da Nicotera, Ricadi e Tropea possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. I passeggeri in partenza da Vibo Marina possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Lamezia Terme, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno ICN 36990».

DISAGI PER I COLLEGAMENTI NOTTURNI E INTERREGIONALI

Intercity Notte 1955 Roma Termini (20:16) – Siracusa (9:01) del 19 gennaio: il treno viaggia in ritardo per circolazione rallentata nei pressi di Nocera. Intercity Notte 1960 Siracusa (21:53) – Roma Termini (10:30) del 19 gennaio: il treno viaggia in ritardo per condizioni meteo critiche tra Lentini e Messina Centrale.