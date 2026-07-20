Estate in Calabria, FlixBus accelera: più corse, nuove tratte e collegamenti strategici

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Estate in Calabria, FlixBus amplia la rete verso Basilicata e Puglia, potenzia i collegamenti con aeroporti e grandi città e punta su una mobilità più sostenibile. Al via anche un questionario ai passeggeri per migliorare servizi e sicurezza delle fermate.

La Calabria si prepara all’estate con una rete di trasporti più ampia e capillare. FlixBus annuncia il potenziamento del proprio servizio regionale con nuove tratte stagionali, un incremento delle frequenze sulle linee già attive e una strategia pensata per agevolare sia gli spostamenti dei residenti sia l’arrivo di turisti interessati a scoprire il patrimonio paesaggistico, storico e culturale della regione. L’obiettivo è duplice: offrire più opportunità di viaggio in un periodo caratterizzato da una forte domanda di mobilità e contribuire alla valorizzazione di un territorio ricco di destinazioni balneari, borghi, aree naturalistiche e siti di interesse ancora poco conosciuti.

Parallelamente, FlixBus coinvolge direttamente i viaggiatori attraverso un questionario dedicato alla qualità delle fermate, con l’obiettivo di raccogliere segnalazioni e suggerimenti su servizi, sicurezza e accessibilità. Un’iniziativa che punta a dare voce a chi utilizza quotidianamente il trasporto su gomma e a individuare gli interventi necessari per rendere le infrastrutture più efficienti.

Flixbus: più collegamenti con aeroporti e destinazioni turistiche

Con il potenziamento estivo della rete, la Calabria diventa più accessibile, collegata e pronta ad accogliere nuovi visitatori, valorizzando un patrimonio che spazia dalle coste del Mar Ionio e del Tirreno ai borghi dell’entroterra e ai grandi parchi naturali.

Tra le principali novità dell’offerta estiva spicca il rafforzamento dei collegamenti tra la Calabria e l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, uno degli scali più importanti d’Italia per traffico passeggeri. Per tutta la stagione estiva saranno disponibili collegamenti giornalieri diretti tra l’aeroporto campano e ben 14 località calabresi, tra cui importanti mete della costa come Sibari, Cariati, Corigliano-Rossano, Cirò Marina e Crotone, oltre a centri dell’entroterra come Castrovillari e Mormanno, porta d’accesso al Parco Nazionale del Pollino.

Una soluzione pensata anche per i visitatori stranieri che, una volta atterrati a Napoli, potranno raggiungere più facilmente alcune delle aree turistiche più suggestive della Calabria senza dover ricorrere all’auto privata. Crescono inoltre le corse verso il Cosentino e il Crotonese da Napoli e Salerno, consolidando la rete di collegamenti tra la Calabria e gli altri principali poli del Mezzogiorno.

Flixbus, estate 2026: Calabria sempre più connessa con Puglia, Basilicata e Sicilia

Il potenziamento interessa anche i collegamenti interregionali. Con la Puglia aumentano le opportunità di viaggio dagli snodi calabresi di Cosenza, Lamezia Terme e Villa San Giovanni verso Bari, mentre debuttano nuove connessioni stagionali con Brindisi, Lecce e Gallipoli. La rete si muove anche nella direzione opposta: da Brindisi, Lecce, Gallipoli e Taranto saranno attivi nuovi collegamenti verso alcune località calabresi come Amendolara, Montegiordano Scalo, Roseto Capo Spulico, Trebisacce e Tarsia, favorendo l’arrivo di nuovi visitatori sul territorio regionale.

Si rafforzano anche i legami con la Basilicata, con più collegamenti verso Matera, Metaponto e Policoro, mentre aumentano le possibilità di viaggio con la Sicilia: da Cosenza, Lamezia Terme, Sibari e Villa San Giovanni sarà possibile raggiungere più volte Messina, Catania, Palermo e Trapani.

La rete nazionale di Flixbus: dalla Calabria verso le grandi città italiane

Il piano estivo conferma inoltre i collegamenti già esistenti tra la Calabria e alcune delle principali città italiane. Da Roma, Firenze e Bologna si possono raggiungere i principali centri regionali come Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia, ma anche numerose località più piccole come Castrovillari, Gioia Tauro e Rosarno. Una rete che punta quindi a superare la logica dei soli capoluoghi, estendendo i collegamenti anche alle aree provinciali e ai territori meno serviti.

Viaggiare in autobus significa ridurre l’impatto ambientale

L’espansione del servizio non risponde soltanto a una domanda di mobilità, ma si inserisce anche in un modello di viaggio più sostenibile. Durante l’estate, quando il traffico sulle principali arterie stradali aumenta sensibilmente, l’autobus rappresenta un’alternativa concreta all’auto privata, contribuendo a ridurre il numero di veicoli in circolazione.

Secondo i dati forniti da FlixBus, viaggiare in autobus in Italia consente di emettere mediamente almeno cinque volte meno CO₂ per chilometro rispetto all’utilizzo dell’auto privata. Un esempio concreto riguarda il tragitto Lecce-Cosenza: chi sceglie l’auto produce mediamente circa 50 chilogrammi di CO₂, mentre con FlixBus le emissioni scendono a circa 8 chilogrammi, con una riduzione stimata dell’84%.

Prenotazioni più semplici

Tra le novità dell’estate c’è anche un nuovo modo di organizzare il viaggio: i passeggeri possono ora cercare e prenotare le tratte FlixBus attraverso una conversazione con ChatGPT, accedendo direttamente al sistema di prenotazione per trovare itinerari, confrontare soluzioni disponibili e scegliere il collegamento più adatto. Restano naturalmente disponibili i canali tradizionali, come il sito ufficiale, l’app gratuita, i rivenditori autorizzati e, quando ci sono posti disponibili, l’acquisto direttamente dall’autista. In fase di prenotazione sarà inoltre possibile utilizzare Klarna come metodo di pagamento.

Passeggeri protagonisti del miglioramento delle fermate

Con il nuovo questionario dedicato ai viaggiatori, FlixBus punta infine a raccogliere informazioni sulle condizioni delle fermate utilizzate ogni giorno dai passeggeri. L’iniziativa rientra nel progetto per la creazione di un Piano Nazionale per le Autostazioni, con l’obiettivo di promuovere infrastrutture adeguate e garantire anche al trasporto in autobus standard di qualità e dignità paragonabili a quelli degli altri sistemi di mobilità, come treni e aerei.