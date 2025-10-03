Petilia, studenti esultano mentre un carabiniere viene soccorso dopo un incidente – VIDEO

3 minuti per la lettura

Studenti esultano mentre un carabiniere coinvolto in un incidente a Petilia Policastro viene trasportato con la barella in ambulanza

PETILIA POLICASTRO – Un gruppo di studenti che viaggia su un autobus esulta alla vista di un carabiniere soccorso da un’ambulanza del 118 dopo un incidente stradale. I ragazzi hanno pronunciato frasi di scherno nei confronti dell’Arma proprio mentre i sanitari trasportavano con una barella il militare nell’ambulanza. Il video è divenuto virale sui social e ha suscitato sconcerto. Tutto è accaduto nella località San Demetrio, a Petilia Policastro. Una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio, si è scontrata frontalmente con un’utilitaria condotta da una donna.

FILMATI E DERISI DAGLI STUDENTI CHE ESULTANO ALLA VISTA DEL CARABINIERE SOCCORSO A PETILIA

Lievi le lesioni riportate dai conducenti delle due auto, che comunque hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Quello che fa riflettere è che, proprio durante i soccorsi, decine di studenti che viaggiavano su un autobus delle Ferrovie della Calabria, diretto nella frazione Pagliarelle, si sono lasciati andare a commenti poco edificanti, esultando per il fatto che era rimasto ferito un carabiniere. Filmati e derisi i carabinieri durante i soccorsi. Sul bus di linea si trovavano ragazzi che frequentano il liceo linguistico di Mesoraca, il liceo scientifico e l’istituto professionale del legno di Petilia Policastro.

CONDANNA DAL COMUNE

Il Comune di Petilia Policastro ha inteso esprimere la propria vicinanza e solidarietà ai carabinieri e ha augurato a loro e alla giovane coinvolta nell’incidente una pronta guarigione. Il sindaco Simone Saporito, insieme all’ex sindaco di Roccabernarda Francesco Coco, ex sottufficiale dell’Arma, si è recato presso la Stazione dei carabinieri di Petilia per portare un messaggio di sostegno al maresciallo Carmelo Capraro e ai suoi uomini.

L’amministrazione comunale sottolinea che «la comunità di Petilia Policastro prende le distanze dai comportamenti incivili manifestati da alcuni ragazzi di ritorno da scuola, luogo che dovrebbe formare anche sul piano umano e civico». Secondo il sindaco, «Si tratta di un episodio isolato, che non può in alcun modo inficiare la reputazione di una città orgogliosa dei propri valori e del proprio impegno quotidiano in tema di legalità, rispetto e gratitudine verso le forze dell’ordine».

INVITO A RIFLETTERE

A dimostrazione del legame tra il Comune di Petilia Policastro e l’Arma, il sindaco ricorda che un anno fa l’ente da lui guidato ha attribuito la cittadinanza onoraria a due militari dell’Arma che durante un intervento di soccorso salvarono una vita. Il primo cittadino invita pubblicamente gli autori delle offese, e le loro famiglie, a riflettere sulla gravità dell’accaduto. «Ci auguriamo che questi giovani possano prendere le distanze da quei comportamenti, chiedere scusa e imparare il rispetto per chi indossa una divisa – afferma Saporito – . Anche le famiglie sono chiamate a vigilare e a trasmettere valori di civiltà e convivenza, perché episodi del genere rappresentano segnali di disagio che vanno curati e prevenuti». Sull’episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri.