Crotone, arrestato per 160 grammi di cocaina il nipote di un boss

Nell’ambito dei controlli sui traffici di droga nelle piazze di spaccio di Crotone arrestato dalla Mobile il nipote del boss Barilari

Prosegue senza sosta la pressione investigativa contro i traffici di droga in città e nella rete della Squadra Mobile stavolta finisce un pesce grosso.

IL NIPOTE DEL BOSS BARILARI

Gaetano Barilari, di 41 anni, nipote omonimo del patriarca dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta scomparso qualche anno fa, arrestato per il possesso di 160 grammi di cocaina. Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renato Panvino, finalizzati a monitorare i luoghi della movida cittadina, ormai divenuti centri di smistamento di sostanza stupefacente tra i giovani, gli agenti hanno acquisito elementi per ritenere che presso il domicilio dell’indagato potesse trovarsi un certo quantitativo di droga.

DROGA TROVATA IN CASA



Quindi hanno eseguito una perquisizione presso la sua abitazione, in una zona centrale della città. La droga, già pronta per essere immessa nel mercato illecito, è spuntata da un armadio, dove era ben nascosta. Sequestrata insieme a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Un’attività che s’inquadra in una precisa strategia concordata dai funzionari della Questura con il procuratore Domenico Guarascio. Sotto la lente i traffici di droga che ruotano attorno alle varie piazze di spaccio ma anche i centri di stoccaggio e i canali di rifornimento.