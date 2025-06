Trovato in possesso di droga e denaro: un arresto nel Crotonese

1 minuto per la lettura

Un 49enne di Cirò Marina, già noto alle forze dell’ordine, è in arresto perché trovato in possesso di ingente quantità di droga nonché denaro, probabilmente proventi dell’attività di spaccio

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio, rinforzati su disposizione del Comando Provinciale di Crotone, e svolti sotto il coordinamento locale Prefettura, diretta da Franca Ferraro, hanno arrestato nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un quarantanovenne del luogo.

I Carabinieri infatti, insospettiti dagli insoliti movimenti notati nei pressi dell’abitazione dell’interessato, già noto agli operanti, hanno deciso di intervenire all’interno per eseguire una perquisizione finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti: attività, questa, che ha immediatamente sortito esito positivo, poiché sono stati rinvenuti circa quaranta grammi di hashish, sedici di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento, nonché oltre tremila euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Ancora, in un casotto nella disponibilità dell’arrestato, sono stati trovati altri centodieci grammi circa di marijuana. Per questo motivo + stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. L’attività in esame si inserisce a pieno titolo nelle attività che i Carabinieri svolgono per contrastare il consumo e la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti: negli ultimi giorni, infatti, tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Crotone quali assuntori di stupefacenti, dopo essere stati trovati, a seguito di perquisizione personale, in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina.