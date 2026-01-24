Un chilo di cocaina nel vano dell'autoradio, arrestati due "corrieri" di Cirò Marina

1 minuto per la lettura

Viaggiavano in auto sulla 106 con un chilo di cocaina, arrestati dai carabinieri due giovani di Cirò Marina

CROTONE – Viaggiavano sulla strada statale 106 con un chilo di cocaina nascosto nel vano dell’autoradio. Per questo i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone, con il supporto dei loro colleghi della Stazione di Scandale e del Nucleo cinofili del Gruppo della Guardia di Finanza di Crotone, hanno arrestato due giovani di Cirò Marina. Si tratta di Matteo Greco e Domenico Morise, rispettivamente di 21 e 35 anni. Le accuse sono quelle di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

CANE ANTIDROGA

L’operazione è scattata nel corso di un ordinario controllo alla circolazione stradale. L’atteggiamento particolarmente nervoso e sospetto dei due occupanti del veicolo ha insospettito i militari, che hanno deciso di eseguire un’accurata perquisizione del mezzo. L’intuizione si è rivelata fondata. Grazie anche al fiuto del cane antidroga, è stato individuato un vano appositamente ricavato all’interno del cruscotto, nascosto dietro l’autoradio.

IL DOPPIO FONDO

All’interno del doppio fondo i militari hanno rinvenuto due panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre un chilo. La sostanza, una volta immessa sul mercato illecito, avrebbe potuto fruttare ingenti guadagni alla criminalità locale.

Dopo la convalida degli arresti, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare domiciliare. L’operazione si inserisce in una più ampia azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attuato dal Comando provinciale dei carabinieri di Crotone con il coordinamento del procuratore Domenico Guarascio.