Inseguimento a Cirò Marina: fugge all’alt con la figlia minore in auto

Non si ferma all’alt dei carabinieri: l’uomo è stato arrestato a Cirò Marina dopo un pericoloso inseguimento in centro con la figlia a bordo.

CIRÒ MARINA (CROTONE) – Momenti di pura tensione per le strade di Cirò Marina, dove un normale controllo del territorio si è trasformato in un pericoloso inseguimento a folle velocità tra le vie del centro abitato. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto un uomo del posto, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Tutto è iniziato in via Roma. Una pattuglia dell’Arma ha intimato l’alt a un’utilitaria per un controllo di routine, ma il conducente, invece di accostare, ha premuto sull’acceleratore nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Ne è nato un inseguimento concitato che ha messo a serio rischio l’incolumità pubblica. Durante la corsa, l’uomo ha perso il controllo del mezzo urtando un’altra autovettura che procedeva regolarmente nel traffico. La situazione è apparsa subito estremamente grave non solo per la velocità della fuga, ma per un dettaglio scioccante emerso dopo il blocco del veicolo: a bordo dell’auto, insieme al fuggitivo, vi era la figlia minorenne.

INSEGUMENTO A CIRÒ MARINA, L’ARRESTO E IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

I militari sono riusciti a sbarrare la strada al malvivente, bloccandone definitivamente la marcia prima che potessero verificarsi conseguenze drammatiche. Oltre alla resistenza opposta ai Carabinieri, l’uomo è stato denunciato per guida senza patente, reato aggravato dalla recidiva nel biennio. A seguito del giudizio per direttissima, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’uomo dovrà ora presentarsi tre volte al giorno presso la caserma dei Carabinieri di Cirò Marina.