Cirò, evade dai domiciliari e ritenta furto nella stessa casa

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I Carabinieri di Cirò Marina arrestano 41enne per evasione e furto in abitazione. Sorpreso di nuovo nella stessa casa dopo l’arresto del 18 marzo

CIRÒ MARINA – Nonostante gli arresti domiciliari per un furto commesso pochi giorni prima, un uomo di 41 anni residente in paese ha evaso ripetutamente la misura per colpire lo stesso obiettivo, finendo in carcere su ordine del Tribunale di Crotone.

CIRÒ TENTA FURTO NELLA STESSA ABITAZIONE



Il 18 marzo i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina hanno sorpreso l’uomo in flagranza all’interno di un’abitazione in via La Spezia, dove si era introdotto forzando una finestra per rubare orologi di pregio e oggetti d’antiquariato. Grazie a una segnalazione al 112, i militari hanno recuperato la refurtiva e sequestrato strumenti da scasso. Concesso il beneficio dei domiciliari, l’indagato è stato rimesso in libertà in attesa di convalida.

LE VIOLAZIONI ACCERTATE

Monitoraggi e immagini delle telecamere urbane hanno rivelato evasioni notturne tra il 19 e il 21 marzo, con l’uomo che si allontanava dalla dimora senza autorizzazione. Queste gravi trasgressioni, punibili ex art. 276 c.p.p., hanno portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria e all’aggravamento della misura cautelare. L’uomo ha ignorato le prescrizioni, rischiando recidiva specifica nei furti in abitazione.

TRASFERIMENTO IN CARCERE

Eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Crotone, l’arrestato ha espletato le formalità in caserma prima del trasferimento nella casa circondariale pitagorica, a disposizione dei pm. L’operazione sottolinea il controllo capillare dei Carabinieri sul territorio crotonese contro reati predatori.