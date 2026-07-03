Tossicodipendenze, Calabria hub del narcotraffico globale e ultima per cure

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La Relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze fotografa il paradosso della Calabria: primato per narcotraffico e deserto di cure

CATANZARO – I numeri ufficiali della Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze fotografano una Calabria a doppia velocità, stretta dentro un paradosso strutturale. Da un lato, la regione si conferma una delle principali piattaforme logistiche e produttive del narcotraffico in Italia, con indici di sequestro per abitante quattro volte superiori alla media nazionale e una presenza pervasiva sia nelle rotte internazionali della cocaina, sia nelle colture intensive di cannabis e nel transito delle nuove sostanze sintetiche. Dall’altro, i dati relativi all’impatto sanitario e detentivo mostrano percentuali bassissime, quasi marginali rispetto al resto del Paese. Un quadro clinico ed epidemiologico che solleva un interrogativo di fondo per analisti e operatori del settore: si tratta di un reale minor consumo interno o, piuttosto, di una cronica difficoltà di intercettazione da parte della rete socio-sanitaria e delle istituzioni locali?

La macro-area dei sequestri

L’attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia ha fatto registrare a livello nazionale 20.692 operazioni antidroga di rilevanza penale. Sebbene il dato complessivo sia in leggera flessione (-3% rispetto all’anno precedente), il volume delle sostanze intercettate resta imponente: oltre 55 tonnellate di stupefacenti sequestrati, a cui si aggiungono 206.589 piante di cannabis (in netto aumento: +38%) e un numero di compresse e dosi (271.780) che risulta raddoppiato rispetto all’anno precedente.

In questo scenario, la ripartizione geografica del fenomeno sposta l’asse del contrasto verso le regioni meridionali e insulari, che da sole coprono quasi la metà dei quantitativi sequestrati: il 27% nel Sud Italia e il 17% nelle Isole. La Calabria, insieme a Campania e Sardegna, si colloca al vertice di questa specifica classifica.

Calabria hub logistico nazionale

Il dato più significativo emerge dal rapporto tra i quantitativi sequestrati e la popolazione residente di età compresa tra i 15 e i 74 anni. A fronte di una media nazionale di 125 chilogrammi di stupefacenti ogni 100.000 abitanti, la Calabria fa registrare un picco di ben 470 chilogrammi. Un valore inferiore solo a quello della Sardegna (505 kg) e ampiamente distanziato dalle medie delle regioni settentrionali (fatta eccezione per la Lombardia, che traina il 33% del mercato del Nord grazie alla densità urbana) e centrali (dove il Lazio concentra la quota maggiore con il 23%). Questo indicatore macroscopico risente in modo determinante del ruolo strategico coperto dalle infrastrutture portuali e doganali calabresi, storici punti di ingresso delle rotte internazionali del narcotraffico.

Il mercato della cocaina

La conferma che la Calabria rappresenti la vera e propria porta d’ingresso della droga in Italia arriva dall’analisi specifica del mercato della cocaina. Le Forze di Polizia hanno effettuato a livello nazionale 10.161 operazioni di contrasto al traffico di questa sostanza, un dato che rappresenta da solo il 49% del totale annuo di tutte le azioni antidroga condotte sul territorio italiano.

Mentre il Nord (trainato dalla Lombardia con 3,1 tonnellate) concentra il 37% delle operazioni e il Centro Italia il 33% (con 4,2 tonnellate ripartite soprattutto tra Toscana e Lazio), i quantitativi di gran lunga più elevati sono stati intercettati nel Sud e nelle Isole. In questa macro-area, a fronte di appena il 30% delle operazioni totali, è stato bloccato il 48% di tutta la cocaina sequestrata in Italia, pari a circa 6,7 tonnellate.

La Calabria monopolizza i sequestri

L’attore principale di questo monopolio è la Calabria: da sola, la regione ha fatto registrare il sequestro di ben 4,4 tonnellate di cocaina, polverizzando il dato di altre aree di transito storico come la Campania (1,2 tonnellate), la Toscana (2,7 tonnellate) o il Lazio (1,2 tonnellate).

Il peso di questa statistica emerge con chiarezza geometrica quando si rapportano i dati alla popolazione residente tra i 15 e i 74 anni. In Italia vengono sequestrati mediamente quasi 32 chilogrammi di cocaina ogni 100.000 abitanti. In Liguria il dato sale a 68 chilogrammi, in Toscana tocca i 100 chilogrammi, mentre in Calabria si registra l’indice record di 318 chilogrammi per 100.000 residenti. Si tratta di una cifra quasi dieci volte superiore alla media nazionale, ampiamente legata all’attività di snodo industriale del porto di Gioia Tauro, terminale d’elezione per i grandi cartelli transoceanici.

La filiera della cannabis: secondi solo alla Sardegna

Il mercato della cannabis continua a rappresentare la fetta principale delle sostanze sequestrate sul territorio nazionale, coprendo il 72% del totale (circa 40 tonnellate complessive), ripartite in egual misura tra hashish (resina) e marijuana (infiorescenze e foglie). Anche in questo settore, la Calabria assume una connotazione specifica legata alla produzione interna e alla coltivazione.

Per quanto riguarda la marijuana, la media nazionale si attesta su 46 chilogrammi sequestrati ogni 100.000 abitanti nella fascia 15-74 anni. La Calabria triplica questo dato, raggiungendo i 140 chilogrammi per 100.000 residenti: un volume imponente che la colloca al secondo posto in Italia, preceduta solo dalla Sardegna che sfiora i 463 chilogrammi ed evidenzia una particolare intensità del fenomeno in queste aree.

Dalle piantagioni outdoor al mercato dell’erba

La conferma della Calabria come terra di produzione arriva dal monitoraggio delle piante di cannabis. Le operazioni specifiche in Italia sono state 426, portando al sequestro di 206.589 piante. Il dato isolato delle tre regioni a clima favorevole per le coltivazioni outdoor — Calabria, Sicilia e Sardegna — da solo copre l’86% dell’intero patrimonio di piante intercettate in Italia (177.474 unità), pur concentrando appena il 21% delle operazioni complessive. Il calcolo proporzionale sulla popolazione residente fotografa la situazione: se la media italiana è di 466 piante ogni 100.000 abitanti, in Calabria si tocca la quota straordinaria di circa 3.170 piante per 100.000 residenti (mentre in Sardegna si registra il picco estremo di 10.364).

Calabria in secondo piano per l’hashish

Discorso differente vale per l’hashish, i cui flussi mantengono una direttrice prevalentemente settentrionale. Le 6.059 operazioni nazionali hanno portato al sequestro di 19,5 tonnellate. Qui la Calabria resta in secondo piano rispetto al Nord-Ovest, che assorbe il 48% delle operazioni e il 42% dei quantitativi (7,8 tonnellate). L’intero blocco Sud-Isole si ferma al 30% delle sostanze (5,6 tonnellate), con una concentrazione prevalente in Campania (61 kg ogni 100.000 residenti contro i 44 della media nazionale).

Il trend emergente: le droghe sintetiche in pillole

Un elemento di forte novità di mercato interno è rappresentato dalle droghe sintetiche. A livello nazionale si tratta di un settore numericamente ridotto (0,2% del totale dei sequestri), con 370 operazioni che hanno portato all’intercettazione di 117 chilogrammi di sostanze in polvere e 21.372 dosi o compresse. Il dato mostra una netta trasformazione: si registra una forte contrazione delle dosi sequestrate rispetto all’anno precedente, a fronte di un incremento della materia prima in polvere.

Tuttavia, la distribuzione geografica rivela una forte polarizzazione. Se la sostanza in polvere si concentra nei grandi hub logistici del Centro-Nord (la Lombardia copre il 61% e il Lazio l’11%), il mercato delle sostanze già confezionate sotto forma di compresse o dosi vede la Calabria recitare un ruolo di primo piano. Il 21% del totale delle dosi sequestrate in Italia è stato infatti intercettato sul territorio calabrese, una quota superata solo dalla Sardegna (59%).

Ai minimi nazionali per accessi ai Pronto soccorso

A fronte di indici di criminalità e di traffico così elevati, l’impatto sulla rete assistenziale e detentiva calabrese presenta dati di segno completamente opposto, configurando il vero e proprio “paradosso” regionale.

Nel corso del 2025, i Pronto Soccorso della Penisola hanno registrato 9.641 accessi direttamente riconducibili a condizioni droga-correlate, con un incremento del 15% rispetto all’anno precedente. La variabilità territoriale di questo indicatore è marcata: la media nazionale si attesta su 14 accessi ogni 100.000 residenti, con punte in Piemonte (35 accessi) e a Bolzano (51). Al contrario, la Calabria si colloca sul fondo della scala nazionale insieme a Campania, Puglia e Basilicata: in queste regioni l’incidenza non ha superato i 6 accessi per 100.000 abitanti.

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Meno detenuti tossicodipendenti in Calabria

La stessa tendenza all’attenuazione dei dati si riscontra all’interno degli istituti di pena. Al 31 dicembre, i detenuti tossicodipendenti nelle carceri italiane erano 20.767, ovvero il 33% dell’intera popolazione detenuta (63.499 persone complessive). La distribuzione geografica mostra una concentrazione massiccia negli istituti settentrionali (45% dei casi) e una densità interna che tocca il 41% nel Nord-Ovest e il 53% in Emilia Romagna. Il valore espresso dalla Calabria si colloca invece all’estremo inferiore della statistica nazionale: insieme alla provincia di Trento, la regione registra una quota di detenuti tossicodipendenti inferiore al 20% sul totale della propria popolazione carceraria.

I nodi irrisolti di un bilancio in chiaroscuro

L’analisi integrata dei dati della Relazione al Parlamento restituisce per la Calabria un bilancio in chiaroscuro. Se i numeri dell’attività di polizia confermano la centralità assoluta del territorio nelle strategie del traffico di cocaina su larga scala e nella produzione diretta di cannabis, i dati dei ministeri della Salute e della Giustizia aprono lo spazio a profonde riflessioni.

La bassissima incidenza di accessi ospedalieri per crisi acute e la ridotta percentuale di tossicodipendenti nelle carceri possono essere lette, superficialmente, come il segnale di un consumo interno meno radicato. Tuttavia, l’alto numero di dosi di droghe sintetiche intercettate è indicativo di una realtà sotterranea differente. Il rischio concreto, evidenziato dagli analisti, è che la carenza strutturale di servizi di primo ascolto, la difficoltà di capillarità dei SerD sul territorio e il forte sommerso legato al controllo sociale riducano drasticamente la capacità pubblica di intercettare e registrare la domanda di cura.