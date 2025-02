Nuovo sbarco a Crotone, 131 profughi

2 minuti per la lettura

Intercettati in alto mare tra onde di sei metri e accompagnati al porto di Crotone, tre di loro, tra cui una donna incinta, sono ricoverati

CROTONE – Dopo alcune settimane di “calma” in mare, sono ripresi gli sbarchi di migranti a Crotone. Sono 131 le persone approdate nel porto pitagorico intorno alle 19:30 di domenica 2 febbraio 2025

NUOVO SBARCO AL PORTO DI CROTONE



Si tratta di 74 uomini, 27 donne e 30 minori di nazionalità prevalentemente iraniana e pakistana. Si trovavano a bordo di un caicco partito lo scorso 30 gennaio dalle coste della Turchia. L’imbarcazione intercettata intorno alle ore 12 ad oltre cento miglia a Sud del capoluogo pitagorico da due gommoni della Capitaneria di Porto – la CP 303 di Roccella Jonica e la CP 321 di Crotone. Le condizioni meteo-marine non erano delle migliori con maltempo ed onde alte fino a 6 metri.

LA BARCA SU CUI VIAGGIAVANO LASCIATA ALLA DERIVA

I migranti, trasbordati sulla prima imbarcazione, scortati in porto da un pattugliatore della Guardia di Finanza; la barca su cui viaggiavano lasciata alla deriva.

Ad attenderli in banchina il dispositivo composto da prefettura, forze dell’ordine, medici dell’Azienda Sanitaria Provinciale – con a disposizione un ambulatorio mobile – i volontari della Croce Rossa e della Misericordia, nonché i componenti di Frontex.

Stanchi e infreddoliti: sono apparse così le persone una volta toccata terra, visto il lungo viaggio affrontato e la pioggia battente caduta nelle scorse ore: a quanto appreso dai sanitari dell’Asp, registrati casi di ipotermia non grave. Per tre persone – tra cui una donna incinta necessario il ricovero presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

I MIGRANTI DA CROTONE TRASFERITI A ISOLA CAPO RIZZUTO



I migranti, fotosegnalati sulla banchina dagli uomini della questura di Crotone, sono stati poi trasferiti al Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di località Sant’Anna ad Isola Capo Rizzuto.

Era dai primi giorni di novembre scorso che a Crotone non si registravano sbarchi di migranti: tra il 2 e 4 novembre ci furono due sbarchi di – complessivamente – 140 persone provenienti da Afghanistan, Iran, Turchia e Pakistan – compresi anche tanti bambini e minori non accompagnati.

Precedentemente, il terz’ultimo sbarco – in ordine cronologico ad oggi – è avvenuto il 17 ottobre, con l’arrivo di 101 persone, con provenienza simile.