Steccato di Cutro, donna trascinata al largo su un lettino gonfiabile salvata da un pescatore

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Emergenza in mare a Steccato di Cutro, una donna è stata trascinata dalle correnti al largo su un lettino gonfiabile: Salvata dal pescatore Grazioso.

CUTRO – Momenti di grande apprensione al largo di Steccato di Cutro, dove un’emergenza in mare ha visto protagonista una donna. L’episodio si è verificato in un periodo caratterizzato da un caldo torrido, con temperature altissime che spingono molti a cercare refrigerio in acqua. La donna si trovava su un lettino gonfiabile a circa 250 metri dalla riva quando, a causa del vento di tramontana, ha iniziato a essere spinta inesorabilmente verso sud, finendo in difficoltà. Mentre dalla spiaggia alcuni familiari si erano prontamente attivati e avevano allertato la Capitaneria di porto di Crotone — il cui gommone è giunto sul posto subito dopo il salvataggio —, a fare la differenza è stato il tempestivo intervento via mare. In quella stessa zona si trovava infatti con la sua barchetta Antonio Grazioso, pescatore di Steccato di Cutro, insieme alla propria famiglia.

Notando i segni con cui la donna chiedeva aiuto, Grazioso si è subito avvicinato con l’imbarcazione, riuscendo a recuperarla e a metterla in salvo prima dell’arrivo dei soccorsi ufficiali. Scortato dalla Capitaneria, Grazioso ha poi trainato a riva sia la donna soccorsa, una vacanziera di origini siciliane, che una sua figlia e una sua nipote che avevano tentato di raggiungerla sempre su lettino gonfiabile.