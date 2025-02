4 minuti per la lettura

Conclusa l’inchiesta che portò all’operazione Sahel contro i nuovi assetti criminali a Cutro, tra gli indagati anche la presunta talpa alla Procura di Catanzaro

CUTRO – C’è anche una presunta “talpa” negli uffici della Procura di Catanzaro fra i 54 indagati per i quali si è chiusa l’inchiesta che nel settembre scorso portò all’operazione Sahel. È l’inchiesta con cui la Dda di Catanzaro avrebbe fatto luce sui nuovi assetti criminali a Cutro e nella provincia di Crotone dopo che sarebbe stato spogliato del suo ruolo, in seguito a un tentativo di collaborazione con la giustizia, il boss ergastolano Nicolino Grande Aracri. Il pm antimafia Paolo Sirleo ha fatto notificare un avviso di conclusione delle indagini ai presunti esponenti del gruppo emergente e ai loro alleati catanzaresi e nel Crotonese.

L’ORGANIGRAMMA

Gruppo capeggiato, secondo l’accusa, da uno degli storici componenti del gruppo di fuoco della cosca Grande Aracri, Vito Martino. Proprio lui avrebbe riorganizzato il clan fornendo direttive agli affiliati durante i colloqui coi familiari nel penitenziario. Le nuove leve si sarebbero rimesse all’opera attuando un vasto disegno estorsivo ai danni degli imprenditori del territorio. Nessuna collaborazione da parte delle vittime, diversamente da quanto accadde nei mesi precedenti, quando alcuni componenti delle famiglie Martino e Ciampà furono arrestati in seguito alle denunce di alcuni imprenditori. Dall’inchiesta viene fuori il ruolo della moglie di Vito Martino, Veneranda Verni, che avrebbe assunto le redini del sodalizio in assenza del marito detenuto, gestendo in prima persona le estorsioni a imprenditori e commercianti. Inoltre, avrebbe anche incamerato i proventi del traffico di droga.

LEGGI ANCHE: Operazione Sahel, lo scompiglio nel clan dopo il (finto) pentimento di Nicolino Grande Aracri – Il Quotidiano del Sud

INCHIESTA SAHEL, LA PRESUNTA TALPA IN PROCURA

In particolare, le nuove leve della cosca Grande Aracri di Cutro avevano una “talpa” negli uffici della Procura di Catanzaro che avrebbe avvertito il clan di un’imminente operazione di polizia giudiziaria. Si tratta di Renato Guarnieri, funzionario giudiziario, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e rivelazione di segreti. Nelle conversazioni intercettate lo chiamavano “il portaborse di Gratteri”. Monitorando i nuovi assetti criminali nella ‘ndrangheta cutrese dopo il pentimento (farsa) del boss Grande Aracri, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Crotone, che hanno condotto l’inchiesta, sono risaliti a un dipendente amministrativo del Palazzo di giustizia di Catanzaro, inquadrato nell’area penale.

Uno che lavora nelle segreterie dei pubblici ministeri e che quindi potrebbe avere rivelato notizie coperte da segreto niente di meno che a Carlo Verni, zio di Vito Martino, killer ergastolano. Verni, stando all’impianto dell’inchiesta, era il referente della cosca cutrese per le estorsioni e l’usura a Catanzaro ma anche un assiduo frequentatore di un bar dove spesso si ritrovava il dipendente del ministero della Giustizia finito sotto la lente della Dda di Catanzaro. Il pubblico ufficiale avrebbe svelato l’esistenza di un procedimento contro le cosche di Cutro e di Papanice che riguardava, in particolare, i figli di Vito Martino. Inoltre, avrebbe svelato l’esistenza di un altro procedimento inviando anche la foto di un sospettato.

GLI INDAGATI