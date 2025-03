Crotone, aggressione a poliziotto, chiuse le indagini: 5 indagati

1 minuto per la lettura

Crotone, notificato l’avviso di conclusione indagini ai quattro familiari di Francesco Chimirri e ad un 25enne per favoreggiamento per l’aggressione al poliziotto Giuseppe Sortino.

CROTONE- La Procura della Repubblica di Crotone ha notificato l’avviso di conclusione indagini a cinque persone coinvolte nell’aggressione al poliziotto Giuseppe Sortino, dalla cui arma, il 7 ottobre scorso, partì il colpo che uccise Francesco Chimirri. I quattro familiari di Chimirri e un 25enne sono indagati, a vario titolo, per tentato omicidio, lesioni personali pluriaggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e favoreggiamento personale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Sortino, mentre si recava in servizio, notò un’auto che procedeva a forte velocità e aveva causato due lievi incidenti. Decise di seguirla e, una volta fermato il veicolo, chiese spiegazioni ai due occupanti, identificati in Francesco Chimirri e suo figlio. A quel punto, Sortino sarebbe stato aggredito e picchiato, anche con uno sfollagente. Le indagini, condotte dai carabinieri e avvalorate dai rilievi del Ris di Messina, avrebbero accertato che, oltre a Chimirri e al figlio, nell’aggressione sarebbero stati coinvolti anche altri tre familiari. Ossia, il padre di Francesco, Domenico Chimirri (67 anni), e i fratelli Antonio e Mario Chimirri (41 e 36 anni). I cinque avrebbero provocato a Sortino lesioni gravissime.

L’avviso di conclusione indagini è stato notificato anche a un 25enne crotonese, indagato per favoreggiamento personale. L’uomo, che aveva assistito alle fasi iniziali dell’aggressione, avrebbe omesso di riferire circostanze utili alle indagini. Per l’omicidio di Francesco Chimirri, l’ispettore Sortino è indagato per omicidio colposo in un procedimento separato.