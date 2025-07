Operazione "Profilo basso", scatta la confisca per 800mila euro

1 minuto per la lettura

CATANZARO – E’ scattata la confisca in via definitiva beni del valore di 800mila euro a quattro soggetti coinvolti nell’operazione “Profilo basso”. Il provvedimento è stato eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia ed era stato emesso della Corte d’Appello di Catanzaro dopo l’irrevocabile sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 4 febbraio.

La confisca colpisce beni mobili, immobili nonché rapporti bancari e beni rifugio.

I quattro soggetti sono stati ritenuti colpevoli di associazione a delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio aggravati dall’agevolazione mafiosa. Nel dibattimento dell’inchiesta Profilo basso, che ha portato alla confisca, infatti, hanno trovato ampie conferme le ipotesi dell’accusa secondo cui i soggetti aiutarono i vertici delle locali cosche di ‘ndrangheta di San Leonardo di Cutro (KR) e Roccabernarda (KR) a creare un network di imprese “fantasma” (cartiere) dedite all’emissione di FOI in favore di aziende terze colluse, consentendo a queste ultime di evadere le imposte sui redditi e l’IVA per importi ingenti, nonché di ottenere indebiti rimborsi dall’Erario per crediti fiscali nella realtà inesistenti.