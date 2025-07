2 minuti per la lettura

Spese per cene e abbigliamento anziché per progetti socio-assistenziali, sequestrata onlus Piccola Italia a Savelli

SAVELLI – Padre e figlia indagati per la truffa del Servizio civile. Anziché destinare le risorse a progetti di volontariato e attività socio-assistenziali, culturali, educative e turistiche, l’associazione Piccola Italia di Savelli le impiegava per finalità diverse attraverso spese non tracciate e non giustificate. Le movimentazioni di denaro dal conto dell’associazione erano anomale o comunque contrastanti rispetto agli scopi dell’ente. Le spese erano per cene al ristorante o in negozi di abbigliamento o di generi alimentari. E poi c’erano prelievi consistenti di denaro e acquisti con documentazione contraffatta. Nessuna documentazione, invece, in molti casi, per comprovare le spese per cui sono stati ottenuti rimborsi dall’associazione.

LE ACCUSE

Per questo i carabinieri del Nucleo investigativo di Crotone, in collaborazione con i loro colleghi dell’omologo reparto di Napoli, hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura di Crotone nei confronti dei titolari della onlus con sede a Savelli, Vincenzo Anania, di 64 anni, e la figlia Chiara, di 31. Le accuse per gli indagati sono quelle di concorso nella malversazione delle erogazioni pubbliche, nella frode nelle pubbliche forniture e nella truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Vincenzo Anania, ex comandante della polizia locale, è stato peraltro assessore comunale. La figlia Chiara è stata consigliera comunale.

LA DISTRAZIONE

La distrazione dei fondi pubblici per fini personali ammonterebbe a circa 150mila euro. Somme erogate tra il 2018 e il 2025 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, dal ministero del Lavoro, da 15 Comuni delle Province di Crotone, Cosenza e Catanzaro, dalla Regione Calabria, dall’Azienda “Calabria Verde” e dal Parco nazionale della Sila. Si tratterebbe di una frode nell’esecuzione di servizi oggetto di convenzione, in quanto le prestazioni previste risultavano in alcuni casi solo parzialmente realizzate o adempiute, e in altri completamente omesse.

GLI ACCERTAMENTI

Al termine degli accertamenti, coordinati dal procuratore di Crotone, Domenico Guarascio, e dalla sostituta Rosaria Multari, è scattato il sequestro preventivo della onlus di volontariato e del conto dell’associazione, contenente circa 5mila euro. I carabinieri hanno sequestrato, inoltre, documentazione contabile e amministrativa presso vari enti territoriali delle province di Crotone e Catanzaro e regionali nonché presso una società campana che gestiva i corsi di formazione. L’inchiesta sembra destinata ad ampliarsi.