Cutro, familiari del boss Grande Aracri in carcere e cambio a Porto Kaleo

I familiari del boss di Cutro Grande Aracri in carcere dopo le condanne definitive, cambio di amministratore al villaggio Porto Kaleo

CUTRO – I familiari del boss Nicolino Grande Aracri finiscono in carcere dopo le condanne definitive nel processo Farma Business. E sua cognata Giuseppa Arabia, nonostante l’archiviazione di una richiesta di interdittiva antimafia, lascia la guida del condominio del Villaggio Porto Kaleo. L’assemblea elegge un nuovo amministratore, Gaetano Rossi.

Sono gli effetti del processo scaturito dall’inchiesta condotta dai carabinieri e dalla Dda di Catanzaro che delineò i nuovi assetti di una cosca tra le più potenti della ‘ndrangheta, che riuscì a infiltrarsi in maniera sofisticata anche nel redditizio mercato farmaceutico. In particolare, l’avvocato Domenico Grande Aracri, fratello di Nicolino, si è costituito subito dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha fatto divenire definitiva la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per intestazione fittizia con l’aggravante mafiosa.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti della moglie del mammasantissima, Giuseppina Mauro, condannata a 13 anni e 8 mesi, e della figlia Elisabetta, che deve scontare 8 anni.

CUTRO, FAMILIARI DEI GRANDE ARACRI I CARCERE E IL PORTO KALEO CAMBIA: CADE UN SIMBOLO

Viene giù anche un altro simbolo della potenza del clan nel territorio, perché dopo lungo tempo la cognata del boss cede il passo a Porto Kaleo. La vicenda Porto Kaleo ha sempre occupato un ruolo chiave nelle strategie imprenditoriali della cosca. L’annesso villaggio turistico era uno dei luoghi in cui il capocrimine, munito di una scatola nera che inibiva le intercettazioni, uno jammer, pensava di spadroneggiare al termine di un lungo periodo di detenzione. Per esempio, reclamando un credito presunto di un milione e mezzo di euro a suo dire investito nella struttura.

Nell’attiguo resort la gestione del condominio è rimasta saldamente in mano alla moglie dell’avvocato Grande Aracri per molti anni. Nell’istanza di concessione demaniale marittima presentata al Comune di Cutro nei mesi scorsi, la professionista avrebbe dichiarato falsamente di non essere convivente del marito, coinvolto in diversi procedimenti che hanno colpito l’omonima consorteria ‘ndranghetista. Per questo, in seguito ad accertamenti svolti dai carabinieri della Stazione di Cutro, deve rispondere di falsità ideologica commessa da privati in atti pubblici e dichiarazioni mendaci.

INTERDITTIVA ARCHIVIATA

L’omissione contestata all’avvocata Arabia ha acceso un faro alla Prefettura di Crotone. Anche se sono decenni che la professionista imparentata col capocrimine ergastolano amministra il residence turistico. Suo marito, in particolare, avrebbe svolto un ruolo nel «reimpiego e riciclaggio dei proventi della cosca». Almeno questa è la tesi della Dda di Catanzaro, che gli contesta l’accusa di associazione mafiosa con ruolo di promotore, anzi di mente imprenditoriale della cosca, in uno stralcio del processo Kyterion.

Il boss venne arrestato nel 2013 (e da allora non è mai più uscito dal carcere), dopo le denunce dell’imprenditore Giovanni Notarianni, oggi testimone di giustizia sotto scorta, proprietario del limitrofo villaggio, anche questo denominato Porto Kaleo, vessato per un ventennio dalla cosca Mannolo e dal boss Grande Aracri.

Il boss fu peraltro assolto dall’accusa di minacce in cui era stata derubricata l’originaria contestazione di tentata estorsione mafiosa. Ma da altri processi è emerso che il sistema impositivo di estorsioni era condiviso tra le cosche cutresi. La Prefettura di Crotone ha però archiviato il procedimento perché il condominio non risulta esercitare attività d’impresa.

CAMBIO A PORTO KALEO

Dal canto suo, il Comune di Cutro, per la prima volta, ha respinto la richiesta di concessione demaniale marittima presentata dal condominio per la posa di ombrelloni e sdraio su una superficie di 3mila metri quadrati. Lo ha fatto richiamando la decisione della Prefettura di Crotone che, pur non adottando l’interdittiva antimafia, non considera il condominio attività imprenditoriale. Secondo la legge regionale 17/2005, non sono peraltro ammissibili concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio. L’avvocata Arabia si è dimessa e non si è più ricandidata. L’assemblea ha eletto Gaetano Rossi, che col 52 per cento dei consensi ha prevalso su Domenico Olivo (34%).

Una considerazione di fondo: l’avvocata Arabia si è dimessa, non è stata esautorata dai condomini. L’assemblea ha scelto un nuovo amministratore soltanto dopo che la famiglia Grande Aracri è stata sepolta da condanne passate in giudicato. E dopo che il Comune ha negato al villaggio l’uso della spiaggia.