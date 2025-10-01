1 minuto per la lettura

Pena più che dimezzata in Appello al coimputato di Mayson Majidi, il capitano ha sempre scagionato l’attivista

CROTONE – Pena più che dimezzata in Appello per Akturk Ufuk, il turco che ha confessato di essere stato il conducente del veliero carico di migranti approdato sulla costa crotonese il 31 dicembre 2023 e che “scagionava” l’attivista iraniana Maysoon Majidi, poi assolta in primo grado. Per Akturk si era proceduto separatamente avendo egli scelto il rito abbreviato. Il gup lo aveva condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione. «Ha ammesso gli addebiti confermando di essere il capitano dell’imbarcazione».

E «le dichiarazioni rese dai migranti hanno trovato riscontri estrinseci». Queste erano le motivazioni della sentenza con la quale era stato condannato. Davanti alla Corte d’Appello di Catanzaro, il suo difensore, l’avvocato Giancarlo Liberati, ha sostenuto che si era occupato soltanto della guida dell’imbarcazione azionando il pilota automatico e che la pena inflitta era sproporzionata. La difesa in Appello ha fatto leva sulla sentenza assolutoria per Majidi.

Akturk e Majidi furono notati da finanzieri e poliziotti mentre, secondo l’accusa, si allontanavano insieme nella pineta di Gabella, a sbarco avvenuto. Nella memoria dei loro cellulari erano registrati i rispettivi numeri. Ulteriore riscontro, per la gup, veniva dalle testimonianze secondo cui «il capitano e la sua aiutante erano scappati prima dell’arrivo dei soccorsi».

Elementi di segno contrario sono però emersi dal processo contro l’attivista. I giudici ne avevano disposto la liberazione proprio in seguito alle dichiarazioni di alcuni migranti che affermano che lei era una passeggera come gli altri e che non ha svolto il ruolo di facilitatrice. E alla fine è stata assolta, anche se la pm Rosaria Multari ha impugnato la sentenza.