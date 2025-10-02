Crotone, insindacabili le dichiarazioni della senatrice Corrado su gruppo Vrenna: assolta

1 minuto per la lettura

Assolta l’ex senatrice Margherita Corrado a Crotone: le sue dichiarazioni sui rifiuti (gruppo Vrenna) erano insindacabili in quanto parlamentari.

CROTONE – Le dichiarazioni dell’ex senatrice Margherita Corrado erano insindacabili. Per questo il giudice Vincenzo Corvino ha pronunciato nei suoi confronti una sentenza di non luogo a procedere per mancanza della condizione di procedibilità. Accolte le richieste avanzate dalla pm Amalia Strada e dai difensori, gli avvocati Domenico Morace e Alessandro Sculco. Eletta nella scorsa legislatura con M5S e poi uscita dal gruppo nel 2021, le sue dichiarazioni sulla ditta del gruppo Vrenna Ekrò, che gestisce l’impianto di trattamento dei rifiuti nella località Ponticelli, erano già state considerate espressione dell’esercizio delle prerogative parlamentari da parte del Senato, perché collegate ad una serie di sue interrogazioni.

A favore dell’insindacabilità avevano votato 126 senatori, mentre 18 (M5s) si erano astenuti. La senatrice all’epoca dei fatti (era la fine di aprile 2021) fu citata dalla società del gruppo Vrenna che gestiva l’impianto di trattamento meccanico-biologico (Tmb). Prima di leggere la sentenza, il giudice ha respinto un’eccezione di incostituzionalità formulata dall’avvocato Francesco Verri che si era costituito parte civile per le società Salvaguardia Ambientale spa Ekrò srl, Watse srl, Envi Group srl, Alessandro Brutto, Luigi e Giovanni Vrenna. La parte civile aveva chiesto risarcimenti di danni per 1,6 milioni di euro.

ASSOLTA EX SENATRICE CORRADO DAL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE DELL’AZIENDA VRENNA

L’azienda querelò per diffamazione l’ex senatrice che aveva denunciato (sui social e in una nota stampa) presunte irregolarità nel conferimento dei rifiuti. In particolare, secondo la parlamentare, nell’impianto continuavano a «essere conferiti, in modo assolutamente irregolare, rifiuti sanitari, con frequenza e quantitativi tali da non lasciare dubbi sia sul fatto che si tratti di una prassi consolidata da parte di qualche struttura sanitaria».