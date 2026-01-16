1 minuto per la lettura

Sequestro di beni della Dda all’ex gestore dell’isola ecologica del Comune di Cotronei: l’accusa nei suoi confronti è di traffico di rifiuti

COTRONEI – I carabinieri della Stazione di Cotronei hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per oltre 50.000 euro, nei confronti di Antonio Rizzuti, di 45 anni. L’uomo, gestore dell’isola ecologica del Comune sequestrata nei mesi scorsi, è accusato di traffico di rifiuti e peculato. Il gip distrettuale di Catanzaro ha emesso il provvedimento su richiesta della Dda.

Gli accertamenti investigativi avrebbero consentito di delineare l’operatività di una organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti ferrosi che, dal marzo 2022 all’aprile 2025, avrebbe trattato oltre 300 tonnellate di materiali. I rifiuti, sottratti dall’isola ecologica, erano poi immessi nel mercato illecito.

LE ACCUSE

L’uomo avrebbe gestito in maniera illecita anche una discarica abusiva di rifiuti. Le indagini avrebbero fatto luce anche sul furto aggravato di materiale ferroso presso l’isola ecologica comunale e sulla distruzione dell’habitat naturale all’interno di un sito sottoposto a tutela.

Il titolare della discarica abusiva nonché gestore dell’isola ecologica comunale era Rizzuti, già noto alle cronache. È stato condannato a 4 anni e mezzo di reclusione nel processo Garbino, contro la cosca Pullano di Isola Capo Rizzuto, per tentata estorsione con l’aggravante mafiosa.