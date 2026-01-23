San Mauro Marchesato, difficoltà nell'identificazione delle salme

2 minuti per la lettura

Dopo il crollo del cimitero di San Mauro Marchesato difficoltà nell’identificare le salme, scoperta discarica accanto alle bare nel burrone

SAN MAURO MARCHESATO – Adesso si pone un problema di identificazione delle salme. Delle 15 bare recuperate nel burrone in cui è sprofondata una parte del cimitero di San Mauro Marchesato alcune erano aperte. I resti umani sono fuoriusciti da quelle più datate. Ci sono almeno altre 15 bare in un punto più a valle, in cui si interverrà successivamente. Là sotto c’è una discarica di rifiuti a cielo aperto. Detriti, una tomba rotta, scarti di lavorazione e altro. Le bare recuperate da un’impresa di rocciatori di Cotronei sono state collocate nella chiesetta del cimitero. Quelle ancora da recuperare potrebbero essere anch’esse aperte, e si riproporrà il problema. Un problema che è anche di tipo igienico-sanitario. E che si aggiunge alla necessità di ridare dignità alle sepolture.

IL RICONOSCIMENTO

Il mesto rito del riconoscimento si è basato sugli oggetti che i familiari dei defunti avevano lasciato nelle urne, accanto ai loro cari, e sui vestiti. Le salme che non si riuscirà a identificare finiranno in un ossario. In alcuni casi i resti umani sono di persone decedute una cinquantina d’anni fa. Le operazioni di recupero sono temporaneamente sospese in attesa dell’intervento di una gru che dovrà raccogliere i detriti in cui sono ridotti i loculi.

RISCHIO DI NUOVI CROLLI

Il sindaco, Levino Rajani, ha intenzione di espropriare un suolo poco distante per ampliare il cimitero. «Ho già individuato l’area», annuncia. L’altra priorità per l’amministrazione comunale sarà quella di intercettare finanziamenti per il consolidamento del versante in frana e la mitigazione del rischio idrogeologico. Il dissesto riguarda un vasto tratto. Se non si interverrà presto, rischia di crollare tutto il cimitero. «Faremo ripulire tutta la zona a brevissimo – dice il primo cittadino – e monteremo delle telecamere. Come amministrazione siamo e saremo sempre al servizio del popolo sanmaurese cercando di fare sempre il meglio per la nostra comunità». Intanto, quei loculi dove c’era un nome e un fiore sono ridotti a cumuli di macerie.