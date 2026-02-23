Mafia dei boschi, condanne per 3 secoli nel processo Karpanthos

5 minuti per la lettura

Processo Karpanthos contro la mafia dei boschi, 43 condanne alle cosche di Cerva e Petronà, assolto il boss di Mesoraca

CATANZARO – Condanne per quasi tre secoli di reclusione alla mafia dei boschi. Sono quelle disposte dal gup distrettuale di Catanzaro Mario Santoemma nei confronti di 43 imputati del processo col rito abbreviato scaturito dall’inchiesta che portò all’operazione Karpanthos, condotta dalla Dda e dai carabinieri contro le cosche della Presila catanzarese e i loro alleati del Crotonese. Il gup ha assolto altri 7 imputati, tra i quali il boss di Mesoraca Mario Donato Ferrazzo, che secondo l’accusa avrebbe assunto un ruolo di vertice nei boschi. Le pene più alte, a 20 anni di reclusione ciascuno, sono per Giuseppe Rocca, di Petronà, che a un certo punto, col beneplacito del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri, sarebbe divenuto il nuovo “capo” della montagna, e per la compagna Nicolina Cavarretta.

I PENTITI E LE ACCUSE

Condannati, rispettivamente a 15 anni e 7 mesi anni e a 6 anni e 9 mesi, i presunti capi delle cosche di Petronà e Cerva, Mario Gigliotti e Vincenzo Antonio Iervasi. La pm Antimafia Veronica Calcagno aveva chiesto per loro 20 anni a testa non tenendo conto dell’attenuante nonostante il percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso, perché si aspettava contributi di novità rispetto al patrimonio conoscitivo già acquisito dagli inquirenti. Gigliotti, in particolare, fece dietrofront in aula, forse “zittito” da qualcuno che minacciava i suoi familiari. Il gup ha riconosciuto l’attenuante a Iervasi e a Domenico Colosimo, il primo ad aprire la serie di pentimenti, per il quale la pena è di 4 anni e 9 mesi (la richiesta era di 6 anni).

Le accuse erano, vario titolo, di associazione mafiosa finalizzata a traffici di stupefacenti, estorsioni, rapine ma anche voto di scambio e intestazioni fittizie. Le consorterie criminali di quell’area rientrano nella sfera d’influenza del capobastone di Mesoraca Ferrazzo, come dimostrerebbero i numerosi imputati dell’Alto Crotonese. Ma proprio Ferrazzo è stato assolto. I Carpino, in particolare, sarebbero dominanti a Petronà e Cerva ma si muoverebbero sotto l’egida della cosca Ferrazzo. Il processo col rito ordinario pende dinanzi al Tribunale penale di Crotone per altri 18 imputati. Tra loro anche l’ex sindaco di Cerva Fabrizio Rizzuti, che era alla guida del Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiose, l’ex assessore Raffaele Scalzi e l’ex consigliere Raffaele Borelli.

PARTE CIVILE

Tra le parti civili che gli imputati dovranno risarcire, ci sono il Comune di Cerva, rappresentato dall’avvocata Filly Pollinzi, e quello di Petronà, difeso dall’avvocata Manuela Calautti. Gli enti locali si erano costituiti insieme al ministero degli Interni, a Poste italiane, da risarcire anch’essi, e all’Agenzia delle entrate, la cui richiesta è stata, invece, respinta. I risarcimenti dovranno essere quantificati in sede civile.

LA DIFESA

Folta la pattuglia difensiva. Ne fanno parte gli avvocati Giuseppe Bubbo, Maurizio Bubbo, Luigi Falcone, Tiziano Saporito, Vincenzo Puccio, Gabriele Puccio, Francesco Provenzano, Maurizio Capellupo, Gregorio Viscomi, Aldo Truncè, Paolo Carnuccio, Sergio Rotundo, Marco Rocca, Giovanni Merante, Domenico Magnolia, Enzo Ioppoli, Giancarlo Pitari, Pietro Pitari, Salvatore Iannone, Salvatore Staiano.

L’ANALISI

Sembrano essere state accolte diverse richieste degli avvocati del gruppo Bubbo perché accuse di estorsioni sono cadute. Reggono, in buona sostanza, le accuse di traffici di droga per il gruppo Carpino. Resta in piedi l’accusa di associazione mafiosa ma cade l’aggravante relativa all’infiltrazione dei clan nell’economia. Alcuni imputati sono stati assolti nel corso del giudizio con distinti provvedimenti. Ecco, quindi nel dettaglio, tutte le decisioni (in parentesi le richieste).

LE DECISIONI (NOMI)