La 'ndrangheta nelle logge calabresi? «Nessuna denigrazione». Di Bernardo assolto

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L’ex gran maestro GOI Di Bernardo assolto, non diffamatorie le affermazioni sulla penetrazione della ‘ndrangheta nelle logge calabresi

CATANZARO – Una pronuncia del Tribunale civile di Roma nel contenzioso tra il Grande Oriente d’Italia (GOI) e l’ex gran maestro Giuliano Di Bernardo interviene direttamente su uno dei nodi storici più complessi della Calabria contemporanea: l’intersezione tra le strutture della ‘ndrangheta e i circuiti massonici. Respingendo la richiesta di risarcimento del danno (quantificato in ben due milioni di euro) avanzata da Palazzo Giustiniani, in accoglimento della richiesta dell’avvocata Rossella di Tullio, che assisteva il professore trentino, la sentenza ha escluso la natura diffamatoria delle dichiarazioni del convenuto sulla sistematica penetrazione dei clan nelle logge calabresi.

L’azione legale

L’azione legale vedeva come unico citato in giudizio l’ex vertice dell’associazione. Le testate giornalistiche che avevano documentato le sue dichiarazioni – tra cui quelle, riportate dal Quotidiano del Sud, che Di Bernardo fece dopo l’arresto di Messina Denaro – sono rimaste estranee al procedimento, non essendo state convenute dall’obbedienza.

La sentenza della giudice Damiana Colla non si limita a respingere le pretese economiche del GOI. Ma riconosce la conformità del racconto di Di Bernardo ai parametri giurisprudenziali del diritto di cronaca e di critica. C’è anche un particolare riferimento al requisito della verità dei fatti narrati, ampiamente documentato attraverso le deposizioni dell’ex gran maestro davanti ai magistrati inquirenti e agli organi parlamentari.



La scriminante della verità

L’esame dei documenti processuali evidenzia come il Tribunale abbia ritenuto fondato il nucleo delle dichiarazioni rese dall’ex gran maestro. Respingendo l’assunto di Palazzo Giustiniani secondo cui si trattasse di notizie false e denigratorie. «Non v’è dubbio che le dichiarazioni rilasciate dal convenuto nelle interviste indicate nell’atto introduttivo ed oggetto di doglianza […] siano conformi ai parametri giurisprudenziali indicati. Primo tra tutti quello della verità. Con la conseguente applicazione della scriminante del diritto di cronaca/critica, riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione».

La decisione stabilisce che la narrazione pubblica sul condizionamento e sulla porosità delle officine massoniche calabresi rispetto agli interessi della criminalità organizzata non costituisce un’arbitraria condotta denigratoria, bensì l’esposizione di un quadro fattuale supportato da riscontri.



L’inchiesta Cordova e l’indisponibilità del GOI

L’analisi dei fatti richiamati in sentenza affonda le radici storiche nei primi anni Novanta, in concomitanza con la nota inchiesta sulla massoneria deviata avviata nel 1992 dall’allora procuratore di Palmi, Agostino Cordova. Quell’indagine rappresentò il primo tentativo istituzionale di mappare in Calabria i canali di collegamento tra la criminalità organizzata e le tessere delle logge.

I documenti richiamati nel giudizio civile ricostruiscono i motivi che portarono Di Bernardo ad allontanarsi irrevocabilmente dall’obbedienza nel 1993. Avvenne subito dopo una riunione della Giunta nazionale del GOI alla quale partecipò anche l’ingegnere cosentino Ettore Loizzo, all’epoca gran maestro aggiunto e figura di primo piano della massoneria calabrese.

La scalata della ‘ndrangheta al Nord attraverso la massoneria

La sentenza riporta testualmente i termini della controversia sollevata dall’associazione massonica riguardo a quell’episodio, esplicitando la posizione emersa durante l’audizione parlamentare di Di Bernardo del 31 gennaio 2017.

“[…] la massoneria del GOI era servita alla ‘ndrangheta per occupare le regioni del Nord Italia, come asseritamente ipotizzato dal procuratore Cordova nell’inchiesta avviata nel 1992. Ragione per la quale il convenuto affermava di essersi allontanato dal GOI nel 1993 dopo una riunione di Giunta indetta a seguito di quanto all’epoca appreso dalla procura, della quale non era stato appositamente redatto verbale. E nella quale la medesima, anche alla presenza di Ettore Loizzo, Gran Maestro Aggiunto del GOI, si era dimostrata indisponibile a collaborare con gli inquirenti per accertare i legami tra massoneria e ‘ndrangheta”.

Deposizioni, verbali dei pm e riscontri giudiziari

La solidità probatoria che ha condotto al rigetto della richiesta risarcitoria poggia in larga misura sul lungo percorso di collaborazione che Di Bernardo ha intrattenuto con l’autorità giudiziaria. L’ex gran maestro è stato, infatti, ripetutamente escusso in qualità di testimone dai pm delle Dda calabresi e dalla Commissione parlamentare antimafia.

I verbali delle sue deposizioni davanti ai magistrati inquirenti hanno fornito le coordinate storiche per decifrare i meccanismi interni all’obbedienza e i motivi del rifiuto della Giunta del 1993 di assecondare le richieste di trasparenza della Procura di Palmi. Le dichiarazioni rese ai pm hanno trovato una progressiva e speculare convergenza con i dispositivi di procedimenti giudiziari cardine del distretto reggino.

La cupola degli invisibili

Vengono considerati gli atti del maxiprocesso Gotha e le risultanze investigative del troncone Mammasantissima, coordinati dalla Dda di Reggio Calabria. In tali sedi è stata ipotizzata l’esistenza di una struttura occulta e integrata – la cosiddetta “cupola degli invisibili” – operante attraverso canali massonici per raccordare i vertici della ‘ndrangheta con esponenti delle istituzioni, dei Servizi segreti e dell’imprenditoria. A questo quadro si collegano le risultanze relative all’inchiesta sulla Trattativa Stato-Mafia e ai procedimenti connessi alla stagione stragista del 1992-1993. Come ‘Ndrangheta stragista. Procedimenti nei quali la massoneria coperta emerge in modo sistematico come terreno d’incontro e di mediazione extra-istituzionale.



Le audizioni davanti alle Commissioni d’inchiesta

Parallelamente all’attività sul fronte giudiziario, lo scenario calabrese e la fitta rete di relazioni tra colletti bianchi e consorterie mafiose sono stati oggetto di approfondite audizioni di Di Bernardo davanti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. L’ex dignitario sentito in più legislature, offrendo un contributo documentale determinante sia sotto la presidenza di Rosy Bindi (XVII legislatura), sia durante il mandato di Nicola Morra (XVIII legislatura).

I verbali delle commissioni d’inchiesta, richiamati anche nel contesto del contenzioso civile, hanno permesso di istituzionalizzare la ricostruzione storica dei condizionamenti ambientali in Calabria.

Le logge coperte e l’introduzione della “santa”

La relazione finale della Commissione Bindi del 2017 ha evidenziato come la nascita di strutture coperte e la storica introduzione della dote della “santa” all’interno della ‘ndrangheta abbiano trasformato le logge deviate in camere di compensazione per la gestione di appalti, carriere pubbliche e infiltrazione nei mercati legali. I dati acquisiti in sede parlamentare hanno evidenziato la persistente inadeguatezza dei sistemi interni di controllo dell’associazione massonica rispetto al rischio di infiltrazione.

Il controllo mafioso delle logge



I dati storici integrati nel fascicolo indicano che, secondo quanto appreso da Di Bernardo, su 32 logge attive sul territorio calabrese all’inizio degli anni Novanta, ben 28 erano direttamente controllate o condizionate da esponenti delle cosche. Alla richiesta di Di Bernardo di avviare procedimenti interni di rigore o decretare il commissariamento in blocco delle strutture infiltrate, la risposta dei vertici regionali fu dettata da ragioni di incolumità personale. “Nulla possiamo fare, perché fare qualcosa significherebbe esporre a gravissimo pericolo la vita nostra e dei nostri familiari”.



Il diritto di critica



La Giunta del GOI dell’epoca, pur edotta di questa diffusa situazione di illegalità e della dichiarata impossibilità di reazione da parte dei propri delegati locali, scelse di non adottare alcun provvedimento sanzionatore o di azzeramento dei quadri. Questo stato di inerzia e di sostanziale tolleranza interna costituisce il nucleo fattuale da cui parte la sentenza, che esclude qualsiasi intento denigratorio da parte dell’ex gran maestro.

«È pur vero che, nell’esercizio del diritto di critica è necessario il rispetto del nucleo essenziale di verità del fatto relativamente al quale la critica è svolta (ed in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione)», osserva la giudice Colla.

Giudizio di valore

Ma «è innegabile altresì che in tal caso l’onere del rispetto della verità sia più attenuato rispetto all’ipotesi di mera cronaca giornalistica. Atteso che “la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo”», afferma ancora la giudice citando la Cassazione. La critica è infatti, per sé stessa, espressione di un’opinione, che come tale non può essere rigorosamente obiettiva e che comunque non ha nulla a che vedere col diritto di cronaca. «La critica non può che essere soggettiva e quindi non può che corrispondere al punto di vista di chi la manifesta».

Il paradosso dell’autobonifica spontanea

Il rigetto della domanda risarcitoria del GOI impone una valutazione di natura analitica sulla tenuta complessiva del sistema di autogoverno dell’associazione, che si è sempre difesa sostenendo che il punto partenza delle indagini della Procura di Palmi non fu mai provato. Ma, a fronte di alcune evidenze giudiziarie come quelle richiamate, la tesi di un successivo e autonomo risanamento delle strutture regionali presenterebbe evidenti incongruenze logiche. Le organizzazioni criminali di matrice mafiosa tendono a conservare e consolidare gli spazi di penetrazione relazionale faticosamente conquistati nel corso dei decenni.

Niente riforme e azzeramenti

In assenza di interventi drastici di espulsione, azzeramento dei quadri o riforme radicali dei criteri di segretezza, l’ipotesi di un’autobonifica per evoluzione spontanea contrasta con le dinamiche consolidate del potere criminale in Calabria. Negazionismo della verità storica? Difficile dirlo. Dovranno stabilirlo, eventualmente, e con sufficiente certezza, vicende processuali ancora pendenti. Ma la sentenza del Tribunale civile sposta l’onere dell’argomentazione sulle strutture che per trent’anni hanno contestato le affermazioni di Di Bernardo riducendole al fiele di un apostata.