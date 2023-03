La Viterbese rende omaggio alle vittime di Cutro prima della partita col Crotone

1 minuto per la lettura

CROTONE – La squadra e la società della Viterbese prima del match dello Scida contro il Crotone (perso per 3-2) hanno fatto visita sulla spiaggia di Steccato di Cutro, dove lo scorso 26 febbraio c’è stato il naufragio che ha visto perdere la vita a 88 persone. La Viterbese ha lasciato in dono un maglia e deposto dei mazzi di fiori. Per rendere omaggio al gesto fatto, al suo ingresso in sala stampa al termine della gara il tecnico della formazione laziale, Giovanni Lopez, è stato accolto con un caloroso applauso.

Il Crotone si è imposto 3-2 rimontando il doppio vantaggio degli ospiti firmato Semenzato e Barillà (rigore). La scossa rossoblù nel secondo tempo con i gol di Tribuzzi, Gomez e D’Errico