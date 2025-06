IL PARADOSSO

Ma il paradosso è che Leonardo Sacco, ex governatore della Misericordia di Isola Capo Rizzuto ed ex vice governatore nazionale a cui quel bene è stato tolto, sia stato avvistato all’interno della sede del comitato elettorale di Vittimberga durante i festeggiamenti. La foto che immortala la sua presenza nella sede politica circola sui social e sta facendo discutere molto. Virali anche i video relativi alla preparazione dei pasti. Il paradosso, in particolare, sta nel fatto che l’immobile sequestrato era di proprietà della Miser Icr, riconducibile a Sacco e all’ex parroco Edoardo Scordio, condannati per associazione mafiosa anche in Appello, anche se alcune accuse ora sono da rivalutare dopo la decisione della Cassazione. In particolare, nel processo d’appello bis il pg chiede una condanna a 17 anni per Sacco, ritenuto il broker finanziario della cosca Arena.