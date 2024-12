Atti persecutori e tentata rapina, in arresto un 30enne di Cirò

2 minuti per la lettura

In arresto un 30enne di Cirò Marina con l’accusa di atti persecutori da 9 mesi e tentata rapina nei confronti della sua ex compagna

Crotone – Non accettava la fine della relazione e perseguitava da 9 mesi la sua ex compagna. Per questo motivo, nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, su provvedimento del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Crotone, hanno arrestato un trentenne del posto. I reati attribuiti all’uomo sono: atti persecutori e tentata rapina nei confronti della sua ex compagna. Il 30enne infatti, non accettando la fine della relazione e mostrando insofferenza per i numerosi rifiuti della donna alle richieste di tornare insieme, a partire dallo scorso marzo ha cominciato a perseguitarla con pedinamenti ed appostamenti terminanti frequentemente in aggressioni fisiche e verbali. Atti persecutori reiterati nei confronti della donna, che duravano da ben 9 mesi.

GLI ATTI PERSECUTORI E LA TENTATA RAPINA CHE HANNO PORTATO ALL’ARRESTO DELL’UOMO DI CIRO’

Le indagini hanno infatti appurato come l’uomo, in numerosi episodi, si sia recato presso l’abitazione della vittima, talvolta entrandovi all’interno autonomamente, per aggredirla con schiaffi e pugni. Il motivo, oltre al non riuscire a tornare insieme alla vittima, erano spesso i contenuti pubblicati dalla stessa sui social network; spazi virtuali da lui costantemente controllati.

In un altro episodio l’uomo invece, dopo numerose insistenze per un chiarimento, essendo quindi riuscito ad ottenere un appuntamento con la donna e non vedendo tuttavia assecondate le sue richieste, andava su tutte le furie aggredendola fisicamente e, minacciandola di morte, le puntava un coltello a serramanico.

L’imputazione per tentata rapina è invece scaturita nel corso di un’altra delle ormai ordinarie aggressioni subite dalla donna. In questa circostanza, sempre geloso dei contenuti web pubblicati, dopo aver percosso l’ex compagna con alcuni schiaffi, tentava di strapparle via il telefono cellulare con l’intento di privarla di fatto del mezzo attraverso il quale aveva accesso ai suoi profili social.