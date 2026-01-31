Incendio appartamento sul lungomare di Crotone

1 minuto per la lettura

Paura a Crotone in viale Cristoforo Colombo. Un incendio divampa in un palazzo: i Vigili del Fuoco evacuano l’edificio e traggono in salvo due persone

CROTONE – Momenti di forte tensione nella serata di ieri, venerdì 30 gennaio, nel cuore della movida crotonese. Poco dopo le 22, un incendio ha investito un appartamento situato in un edificio di tre piani in viale Cristoforo Colombo, a pochi passi dal lungomare cittadino.

INCENDIO DIVAMPA IN APPARTAMENTO A CROTONE

Le fiamme, propagatesi rapidamente all’interno dell’abitazione, hanno sprigionato una densa coltre di fumo che ha invaso l’intero stabile. I Vigili del Fuoco del Comando di Crotone hanno raggiunto tempestivamente il luogo dell’emergenza con diversi automezzi e il fondamentale supporto dell’autoscala.

I soccorritori hanno ordinato l’immediata evacuazione dell’intero palazzo a scopo precauzionale, per evitare che i residenti respirassero i fumi tossici sprigionati dal rogo.

SALVATAGGIO CON AUTOSCALA

Durante le concitate fasi dell’operazione, i Vigili del Fuoco hanno individuato due persone rimaste intrappolate ai piani superiori. Gli operatori hanno utilizzato l’autoscala per raggiungere i malcapitati e portarli in sicurezza a terra.

Il bilancio attuale registra un ferito: il personale del 118, presente sul posto con un’ambulanza, ha preso in carico l’uomo per prestargli le cure necessarie e trasportarlo in ospedale. Non è in pericolo di vita

INCENDIO A CROTONE, LE CAUSE

Secondo le prime ricostruzioni l’incendio è stato causato dallo scoppio della bombola della stufa a bioetanolo

L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE

Oltre ai sanitari e ai pompieri, presenti gli agenti della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza la zona e agevolato le operazioni di soccorso.