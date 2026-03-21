Rissa in centro a Crotone, la Questura emette tre Dacur

1 minuto per la lettura

Sono tre le persone destinatarie di un Divieto di accesso al Centro Urbano (Dacur) responsabili di una rissa aggravata nel centro di Crotone

La Polizia di Stato ha emesso tre provvedimenti di Divieto di Accesso al Centro Urbano (DACUR) a carico di due crotonesi, di 37 e 33 anni, e di un cittadino pakistano 32enne,responsabili di una rissa aggravata nel centro storico di Crotone. L’episodio, avvenuto nei pressi del Duomo e in prossimità di diversi esercizi commerciali, è scaturita da un diverbio per futili motivi degenerato in una colluttazione. In un primo momento, il confronto fisico ha coinvolto due dei tre; successivamente, un terzo individuo è intervenuto, interveniva, prima con l’intento di riconciliarli e poi partecipando attivamente all’aggressione.

Nel corso della rissa, uno dei coinvolti ha impugnato un oggetto acuminato, provocando lesioni personali giudicate guaribili in 15 giorni. L’immediato intervento del personale della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Crotone ha permesso di ristabilire l’ordine allontanando il gruppo. Le successive attività investigative, svolte mediante acquisizione di testimonianze e analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, hanno permesso di ricostruire compiutamente la dinamica dei fatti e di procedere all’arresto in flagranza dei tre uomini coinvolti.

Nella giornata successiva, l’autorità giudiziaria ha disposto nei confronti del cittadino pakistano la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. In considerazione della gravità dell’episodio, verificatosi in orario diurno e in un’area ad elevata frequentazione, il questore Renato Panvino, ha disposto l’emissione dei Dacur , la cui istruttoria è stata curata dalla Divisione Anticrimine della Questura di Crotone. I destinatari non potranno, per la durata di un anno, accedere alle vie del centro storico limitrofe al luogo dei fatti, nè agli esercizi pubblici dell’area.