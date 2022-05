Caos al concorso per autisti al Comune di Cirò: arrivano i carabinieri

2 minuti per la lettura

CIRO’ (CROTONE) – Un concorrente crotonese ha chiesto l’intervento dei carabinieri, dopo aver abbandonato la stanza in cui si stava svolgendo la selezione pubblica per la copertura di due posti vacanti di categoria B3, profilo professionale autista di scuolabus.

Il concorrente, Claudio Capua, spiega: “Ho chiamato il 112 e poi ho sporto una denuncia, perché mi sono venuti mille dubbi sulla legittimità delle modalità del concorso, apprese quel giorno stesso”.

I suoi rilievi critici si appuntano sia sulla possibilità concessa ai concorrenti di “cerchiare” un’eventuale risposta sbagliata e di apporre un’altra “X” sulla risposta ritenuta corretta sia di inserire nella stessa busta il modulo del test, non firmato, e un bigliettino contenente le rispettive generalità. “Lo consegnavamo in bianco e sarebbe stata la stessa cosa”, sbotta il signor Capua. Che addita pure l’assenza tra i componenti della Commissione esaminatrice di un ingegnere della Motorizzazione Civile, trattandosi di un concorso per autisti.

Questa vicenda, accaduta il 4 marzo scorso, è riemersa ieri dal racconto di alcuni concorrenti, che erano convinti che la selezione fosse stata annullata. Qual è, invece, lo stato dell’arte? Intanto, dopo il quiz del 4 marzo, preselettivo, il Comune di Cirò ha pubblicato la graduatoria degli ammessi, avvertendoli che il 21 marzo si sarebbe tenuta la prova scritta teorica, sempre presso i locali del Giudice di Pace. Gli ammessi sono 35. Ma, il 22 marzo, sul sito istituzionale del Comune è apparsa la seguente nota a firma del responsabile del procedimento: “Al fine di consentire alla Commissione esaminatrice di proseguire nelle attività concorsuali, come già spiegato verbalmente ai candidati che hanno superato la preselezione, si comunica che il calendario delle prove, già pubblicato, sarà aggiornato e comunicato con le precedenti modalità, fatto salvo il rispetto dei tempi di preavviso”.

Insomma, la prova scritta teorica si terrà in data da destinarsi. Questi due posti di lavoro sono molto ambiti: alla selezione hanno partecipato anche concorrenti provenienti dalla Sicilia.