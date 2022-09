Isola Capo Rizzuto, spacca la testa alla nonna acquisita con un mattone, arrestato

2 minuti per la lettura

ISOLA CAPO RIZZUTO – L’avrebbe colpita ripetutamente alla testa con un mattone che la nonna di sua moglie utilizzava per fermare la porta d’ingresso della sua abitazione, nel quartiere delle case popolari di Isola Capo Rizzuto, riducendola in fin di vita.

Per questo è stato arrestato dai carabinieri il 27enne Antonio Mannarino. L’uomo, nipote acquisito della sfortunata Antonia Ventura, una donna di 72 anni, l’ha aggredita per motivi su cui sono in corso accertamenti, anche se l’ipotesi più concreta è che il movente sia legato a una questione di soldi.

Gli accertamenti, svolti dai carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e dai loro colleghi della Sezione operativa della Compagnia di Crotone, proseguono intensamente mentre il sostituto procuratore Ines Bellesi chiede la convalida dell’arresto con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà. Ma pare che l’indagato abbia già ammesso sostanzialmente i fatti. L’udienza dinanzi al gip del Tribunale pitagorico dovrebbe essere fissata tra oggi e domani.

Mannarino è difeso dall’avvocato Maria Fico. Sposato e con un figlio in tenera età, forse aveva rivolto alla donna l’ennesima richiesta di soldi e ha reagito con violenza al rifiuto opposto. L’allarme è stato dato da un vicino che è stato attirato dalle urla e ha notato la donna a terra, priva di sensi, e con una ferita al capo grondante sangue. Quando gli investigatori sono giunti sul posto, il mattone presentava tracce ematiche evidenti.

ISOLA, L’ARRESTO DELL’UOMO CHE HA AGGREDITO LA NONNA CON UN MATTONE

Dopo aver acquisito alcune testimonianze, i militari sono risaliti al presunto aggressore, ancora con addosso i vestiti imbrattati di sangue, e l’hanno portato in carcere. La prognosi è riservata. I sanitari del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone hanno disposto il trasferimento all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. A Isola tutti sperano che l’anziana ce la faccia, mentre lotta tra la vita e la morte.