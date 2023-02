Caso Cospito, a Crotone imbrattato monumento agli internati

1 minuto per la lettura

CROTONE – Vandalizzato nella notte a Crotone un monumento dedicato agli internati posto in piazza Claudio Crea, militare crotonese sopravvissuto nel 1943 al lager di Amburgo dove fu internato fino alla fine della guerra. L’azione dei vandali è stata compiuta in difesa di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto in regime di 41 bis, che nelle ultime settimane ha iniziato lo sciopero della fame al fine di ottenere la cessazione del carcere duro.

Le scritte sono state realizzate con vernice nera sia sulla base del monumento che svetta in piazza Claudio Crea, che sul muro dipinto con i colori della bandiera italiana. Oltre alla A cerchiata di nero, simbolo degli anarchici, c’è la scritta “Alfredo libero”. Sull’episodio stanno indagando gli agenti della Digos di Crotone.

Sull’episodio c’è il commento del sindaco di Crotone: “Un atto che ci amareggia e offende tutta la comunità: Crotone si dissocia da questi gesti ignobili – ha detto il primo cittadino Vincenzo Voce – un gesto vile, come quello compiuto alla targa per il ricordo dei Martiri delle Foibe che ripristineremo assieme alla pulizia della statua. Le forze dell’ordine sapranno individuare i colpevoli”.