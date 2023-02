Drammatico incidente nel crotonese, un morto e 4 feriti

1 minuto per la lettura

Un morto e 4 feriti, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel crotonese, la vittima è un uomo di 58 anni

COTRONEI (CROTONE) – Ancora sangue sulle strade calabresi. A Cotronei, nel Crotonese, a causa di un incidente stradale un uomo è morto e quattro sono rimaste ferite (di cui una in codice rosso). A perdere la vita è stato un 58enne di San Giovanni in Fiore, Saverio Gallo.

Sul luogo dello scontro sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale e del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore per prestare i primi soccorsi assieme ai sanitari del 118 giunti sul posto in ambulanza ed elisoccorso.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 in prossimità del Bivio di S. Anastasia nel comune di Cotronei. Nello scontro risultano coinvolte due vetture, una Fiat Panda ed una Kia Sportage.

L’accertamento della dinamica dello scontro è affidato alle forze dell’ordine, l’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i passeggeri rimasti incastrati nelle vetture.

La strada statale 107 è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per diverse ore.