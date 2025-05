Isola Capo Rizzuto: 38enne arrestato per stalking

1 minuto per la lettura

A Isola Capo Rizzuto, un 38enne è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico per stalking alla ragazza che lo aveva rifiutato, causandole ansia e paura.

ISOLA DI CAPO RIZZUTO (CROTONE) – Una storia, purtroppo non nuova, di pedinamenti e appostamenti ha trovato un epilogo, almeno per ora, con l’arresto di un uomo di 38 anni a Isola di Capo Rizzuto. L’uomo, stando alle prime sommarie ricostruzioni, si sarebbe invaghito di una ragazza. Un sentimento, in sé, naturale. Il problema sorge nel momento in cui questo sentimento non viene corrisposto dalla donna. Il trentottenne, infatti, avrebbe così iniziato a seguire la giovane nei luoghi da lei frequentati, arrivando persino a creare scenate di gelosia. Avrebbe anche aggredito gli amici della ragazza. Un comportamento che ha generato nella vittima un profondo stato di disagio, ansia e paura.

La denuncia della giovane donna è stata il passo fondamentale per rompere il muro di silenzio e subire passivamente questa situazione. I Carabinier a seguito della segnalazione, hanno avviato le indagini. Gli elementi raccolti hanno permesso alla Procura di Crotone di richiedere e ottenere la misura cautelare. L’uomo arrestato per stalking a Isola Capo Rizzuto è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, uno strumento che dovrebbe garantire il monitoraggio dei suoi spostamenti e impedire ulteriori contatti con la vittima.