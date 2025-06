3 minuti per la lettura

A Cutro incendiate le auto di due sorelle, grave intimidazione forse legata a un precedente di un mese fa e a dissidi privati

CUTRO (CROTONE) – «Adesso abbiamo paura per le nostre vite e per quelle dei nostri cari». A parlare è Eugenia Valerio, di 23 anni, poche ore dopo una notte da incubo. Sconosciuti hanno appiccato il fuoco alla sua auto Mercedes classe “A” e alla Fiat “500” di sua sorella Sara, 31enne. Le vetture, andate interamente distrutte, erano parcheggiate sotto casa, in via Orazio Flacco a Cutro. Le fiamme hanno annerito lo stabile a due piani in cui vive la famiglia Valerio e hanno causato un black out elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona. La scena che si presenta a distanza di qualche ora è ancora sconcertante.

IL PRECEDENTE

L’inquietante episodio, di chiara natura intimidatoria, sembra in qualche modo riconducibile a un precedente di un mese fa. A Cremona, dove vive Sara Valerio, era stata incendiata l’auto Peugeot “208” di quest’ultima. Dagli accertamenti svolti dai carabinieri sarebbe emerso un quadro di dissidi privati che ha caratterizzato la separazione di una delle due sorelle. Viene escluso dagli inquirenti che l’episodio sia ricollegabile a un contesto di criminalità organizzata. Luigi Valerio, il padre delle ragazze, casalinghe, è da poco in pensione ed è rientrato a Cutro dopo aver svolto l’attività di imprenditore edile. Nessuno potrebbe avercela con lui, in città lo considerano tutti una persona perbene.

CUTRO, INCENDIATE LE AUTO DI DUE SORELLE: LE INDAGINI

I carabinieri della Stazione locale hanno avviato le indagini. Sembra che un impianto di videosorveglianza installato nella zona non sia attivo. Ma gli investigatori dell’Arma avrebbero già imboccato una pista ritenuta concreta. Una pista che porta a inquadrare l’episodio in contesto di vessazioni subite da tempo da una delle due giovani. Ulteriori elementi verranno comunque dai rilievi dei vigili del fuoco, che dovranno tornare sul posto per un nuovo sopralluogo.

LA LEGALITÀ

Poche ore dopo il rogo notturno, Cutro è stata teatro di una manifestazione importante. Hanno fatto tappa i ciclisti partiti da Casalgrande, in Emilia Romagna, per una pedalata della legalità. Il sindaco, Antonio Ceraso, ha accolto i ciclisti e ha ricevuto un messaggio di ringraziamento dal sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi. Ceraso non ha fatto riferimento, nel corso della manifestazione, all’episodio avvenuto nottetempo. Ma ha tenuto a sottolineare che «la maggior parte della popolazione di Cutro è composta da persone perbene, gente laboriosa ed onesta. Ma c’è una minoranza che vive nell’illegalità. Io mi onoro di essere sindaco della Cutro perbene e non rappresento coloro che vivono nell’illegalità – ha detto Ceraso accogliendo i ciclisti – A Cutro è in corso un cambiamento. Cutro non è soltanto un paese del malaffare. Dove c’è ‘ndrangheta non c’è sviluppo».