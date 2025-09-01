Roccabernarda, 72enne ha accoltellato la moglie e minacciato di far esplodere la casa

1 minuto per la lettura

A Roccabernarda, il 72enne che ha accoltellato la moglie aveva minacciato i figli. Ritrovate quattro bombole del gas.

ROCCABERNARDA (CROTONE) – Le indagini sul tentato omicidio avvenuto lo scorso 29 agosto 2025 a Roccabernarda, dove un 72enne ha accoltellato la moglie, rivelano oggi, 1 settembre 2025, dettagli maggiori. L’uomo, infatti, sembra avesse già minacciato i suoi stessi figli di far saltare in aria la casa di famiglia. Lo affermato all’Adnkronos gli avvocati della coppia e dei figli. «Ti brucio la casa con tutti dentro», aveva urlato il 72enne a uno dei figli. In un’altra occasione, l’uomo avrebbe ribadito i suoi intenti con la frase: «Le bombole sono pronte, non ti preoccupare, i miei sudori non se li devono godere».

Le parole, purtroppo, sembra non fossero solo minacce. Un sopralluogo delle forze dell’ordine e della Digos nella casa della famiglia avrebbe portato al ritrovamento di quattro bombole del gas: due collegate all’impianto della cucina e altre due lasciate all’interno dell’abitazione. L’uomo, dopo aver speronato l’auto della moglie, l’aveva accoltellata al collo e alla spalla. Adesso il 72enne si trova in stato di fermo, mentre la donna, ricoverata, è fuori pericolo.