Crotone, incidente sulla Statale 106: morto un 19enne

| 18 Ottobre 2025 18:22 | 0 commenti

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto a Crotone sulla Statale 106 nei pressi del Centro Commerciale “Le Spighe” dove un giovane di 19 anni è morto

Un grave incidente sulla Statale 106, nei pressi del centro commerciale “Le Spighe” a Crotone, nel quale è morto Giovanni Grande, 19enne di Crotone, nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre 2025. Il giovane era a bordo della sua moto, quando, per cause ancora da accertare, ha tamponato un’auto che lo precedeva. L’impatto è stato violento e il 19enne è stato sbalzato a terra, riportando ferite gravissime.

Proprio per le sue condizione critiche i sanitari hanno valutato la necessità dell’intervento di elisoccorso. I soccorsi sono stati immediati, ma nonostante il trasferimento all’ospedale di Catanzaro, Giovanni è deceduto poco dopo. Il tratto di strada, già noto per la sua pericolosità, è rimasto bloccato per ore per permettere i rilievi. Nel frattempo amici e comunità piangono una giovane vita spezzata. Il giovane abitava nella località Fratelli Bandiera.

