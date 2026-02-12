Crotone, in casa nascondeva 1,4 kg di marijuana: arrestato 35enne

1 minuto per la lettura

La Guardia di Finanza di Crotone ha arrestato un trentacinquenne: in casa nascondeva 1,4 chili di marijuana destinata allo spaccio locale.

CROTONE – Quello che sembrava un banale controllo stradale si è trasformato in un’operazione antidroga per i militari della Guardia di Finanza di Crotone. Le Fiamme Gialle hanno tratto in arresto un uomo di 35 anni, residente a Isola di Capo Rizzuto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata durante un pattugliamento del territorio nel comune di Isola di Capo Rizzuto. I finanzieri hanno fermato un’auto con a bordo due persone; fin dai primi istanti, il 35enne ha mostrato segni di forte nervosismo e agitazione, insospettendo i militari. Un primo controllo personale ha permesso di rinvenire uno spinello e una singola dose di marijuana. Tuttavia, l’atteggiamento dell’uomo ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti, estendendo la perquisizione presso la sua abitazione.

CROTONE, IL SEQUESTRO IN CASA: 1,4 CHILI DI MARIJUANA

La decisione dei militari si è rivelata fondata: all’interno dell’appartamento è stata scoperta una quantità ingente di droga. Complessivamente sono stati sequestrati 1,4 chilogrammi di marijuana, già pronti per essere immessi sul mercato. Secondo gli inquirenti, lo stupefacente era quasi certamente destinato a rifornire i canali di distribuzione locale della zona. Data la quantità di sostanza rinvenuta, per il 35enne sono scattate immediatamente le manette. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa delle successive fasi del procedimento penale.