Crotone, operazione Welcome: 93 indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

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Immigrazione clandestina, la polizia di Crotone “avvisa” 93 indagati nell’ambito dell’operazione Welcome, luce su un sistema.

CROTONE – Operazione “Welcome”, l’hanno chiamata. Sono 93 gli indagati nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Questura di Crotone che avrebbe fatto luce su un sistema di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e falsità ideologica, mediante induzione in errore a pubblico ufficiale per il rilascio di permessi di soggiorno. Il tutto dietro pagamento di somme di denaro.

INDAGATI PER IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: L’OPERAZIONE “WELCOME” DI CROTONE

Oltre 150 agenti della polizia di Stato stanno notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a cittadini extracomunitari e italiani. L’epicentro della presunta organizzazione è a Isola Capo Rizzuto. Ma la vasta operazione di polizia giudiziaria, coordinata dal procuratore Domenico Guarascio e dal sostituto Matteo Staccini, ha riguardato, oltre alla provincia di Crotone, anche quelle di Cosenza, Roma, Milano, Latina, Napoli e Padova.

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L’inchiesta trae origine dai numerosi sevizi di controllo del territorio predisposti dal questore Renavo Panvino durante i quali sono emerse irregolarità. Alle ore 11, nel corso di un incontro presso la Questura, verranno forniti ulteriori dettagli sull’operazione.