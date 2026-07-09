Occhiuto: “Vigliacchi, colpire la rete ferroviaria è colpire i cittadini”

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CATANZARO – “Quanto accaduto sulla rete ferroviaria calabrese è un fatto gravissimo, siamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile”: così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria dopo il sabotaggio avvenuto a Cutro e a Isola Capo Rizzuto (LEGGI) con il taglio dei cavi di fibra ottica, episodio sul quale indagano ben tre Procure.

“Forse qualcuno pensa – ha detto ancora il presidente della Regione Calabria – con azioni di questo tipo, di colpire il governo o il ministro Salvini. La realtà è che a pagarne le conseguenze sono migliaia di cittadini, costretti a subire pesanti disagi e limitazioni alla propria libertà di movimento”.

“Ringrazio i tecnici di Rete ferroviaria italiana per il tempestivo intervento, grazie al quale è stato possibile ripristinare la circolazione ferroviaria nel giro di poche ore – ha concluso Roberto Occhiuto – confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché i responsabili siano individuati e assicurati alla giustizia”.