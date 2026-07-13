Crotone, furto di energia elettrica: due imprenditori ai domiciliari

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Furto aggravato di energia elettrica a Isola Capo Rizzuto (Crotone) con un sistema collaudato: due arresti domiciliari e una denuncia

CROTONE – Controlli a tappeto tra i locali commerciali della costa crotonese: il bilancio dei Carabinieri parla di due arresti e una denuncia. L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto insieme al NAS di Cosenza e ai tecnici E-Distribuzione, ha fatto luce su un collaudato sistema di furto d’energia elettrica e su violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare a tutela dei consumatori.

L’ISPEZIONE DEI CARABINIERI

Due imprenditori arrestati in flagranza di reato per furto aggravato di energia elettrica in concorso a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. Da un’ispezione svolta dai carabinieri della locale Tenenza, in collaborazione con il Nas di Cosenza e con i tecnici della società E-Distribuzione S.p.A., in un ristorante-pizzeria in contrada Mazzotta, è emerso un sistema illecito strutturato: un bypass del contatore elettronico realizzato attraverso l’allaccio abusivo di cavi unipolari in rame direttamente sulla rete di distribuzione generale, che consentiva di prelevare illecitamente l’energia necessaria ad alimentare l’intera struttura ristorativa. Il pm di turno della Procura di Crotone ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo.

All’esito di controlli in un noto bar, sempre a Isola Capo Rizzuto, denunciato a piede libero il titolare per il reato di frode nell’esercizio del commercio. Dagli accertamenti all’interno delle celle frigorifere è, infatti, emersa la presenza di torte gelate e prodotti dolciari del tutto privi delle indicazioni obbligatorie per legge (etichettatura, ingredienti, lotto di produzione e data di scadenza). L’operazione rientra nell’ambito di controlli finalizzati al contrasto dei reati di natura predatoria in particolare i furti di energia elettrica e alla verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza alimentare e tutela del consumatore negli esercizi pubblici e le strutture ricettive della zona.