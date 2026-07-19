Treviso, 39enne di Santa Severina muore per soccorrere un collega

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Nella cava di via San Rocco, in provincia di Treviso, muore un 39enne originario di Santa Severina, per soccorrere un collega in difficoltà

SANTA SEVERINA – Un copione, purtroppo, già visto molte volte con protagonisti giovani calabresi. Una mattina di lavoro si è trasformata in tragedia nella cava di via San Rocco, a Giavera del Montello, in provincia di Treviso. Giovedì 16 luglio, intorno alle 8, Francesco Vona, 39 anni, originario di Santa Severina e residente a Vittorio Veneto, è morto nel tentativo di soccorrere un collega in difficoltà vicino a un nastro trasportatore durante lavori di manutenzione.

Secondo le prime ricostruzioni, Vona sarebbe salito sul nastro per raggiungerlo, perdendo l’equilibrio e venendo trascinato tra i rulli del macchinario, che lo hanno schiacciato senza lasciargli scampo.

A DARE L’ALLARME IL COLLEGA SALVATO. ACCERTAMENTI SULL’INCIDENTE

L’allarme al 118 è partito dal collega, il 38enne P.Z., rimasto a sua volta ferito ma in grado di chiamare i soccorsi e prestare le prime cure.

In cava sono arrivati ambulanza, automedica ed elicottero, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Montebelluna.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 39enne, ma le lesioni riportate erano troppo gravi: per Francesco non c’è stata possibilità di salvezza.

La notizia ha raggiunto in pochi minuti la famiglia. La madre, Franchina, si è precipitata sul posto, ma alla vista della cava e dei soccorritori è stata sopraffatta dal dolore, accusando un malore che ha reso necessario il trasporto in ospedale.

Un ulteriore frammento di dramma in una mattina già segnata da una morte improvvisa e violenta.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti dello Spisal dell’Usl 2 e della procura di Treviso, che ha aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità e il rispetto dei protocolli di sicurezza.

Il collega ferito è ricoverato al Ca’ Foncello in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il macchinario è stato posto sotto sequestro e la cava resterà inattiva fino al completamento delle indagini; non si esclude l’esecuzione dell’autopsia sul corpo di Vona.

Francesco lavorava nella cava da oltre sei anni ed era considerato un operaio esperto e affidabile.

Come spesso accade, anche in altre realtà del Crotonese, e nel Petilino in particolare, ma anche a Roccabernarda, il lavoro nei cantieri e nelle gallerie è una tradizione che si tramanda nelle famiglie. Spesso, non per scelta, ma per necessità.

LA STORIA DI FRANCESCO

Anche la storia di Francesco era legata da tempo a quel mondo: il padre Giuseppe aveva lavorato nello stesso settore e lui aveva scelto di seguirne le orme dopo alcune esperienze in altri ambiti.

Viveva con la madre Santina a Vittorio Veneto, in una famiglia originaria del Crotonese trasferitasi in Veneto negli anni della costruzione dell’A27.

Nel quartiere di San Pietro e Paolo era conosciuto come una persona generosa e disponibile.

La notizia della sua morte ha suscitato dolore anche nella comunità d’origine. A Santa Severina, il sindaco Pietro Vigna ha parlato di «una tragedia assurda, resa ancora più dolorosa dal fatto che Francesco ha perso la vita nel generoso tentativo di salvare un suo collega», definendo il suo gesto «un esempio di straordinario valore umano».

Il primo cittadino ha ricordato che si tratta dell’ennesima morte sul lavoro, sottolineando che «il lavoro deve rappresentare dignità, realizzazione e futuro, mai trasformarsi in un luogo da cui non si fa ritorno» e richiamando la necessità di rafforzare la cultura della sicurezza.

«A nome mio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, esprimo il più sincero cordoglio al consigliere Salvatore Vona e a tutti i familiari di Francesco», ha aggiunto Vigna, assicurando la vicinanza di Santa Severina a una famiglia piegata da un lutto tanto improvviso quanto ingiusto.

Francesco lascia la fidanzata, la madre, la sorella Tiziana e due nipoti.

Tutti ricorderanno il 39enne per la sua generosità, dimostrata fino alla fine, perfino a rischio della propria vita, che ha perso sul lavoro.