Sanità Crotone, entra in funzione l’automedica

3 minuti per la lettura

Rivoluzione nel Suem 118 di Crotone, al via da oggi, 1° febbraio, la nuova automedica. Mezzo avanzato con medico a bordo per le emergenze. Soddisfazione della Cisl Fp: «Passo decisivo per la sicurezza».

CROTONE – A partire da oggi, primo febbraio 2026, la provincia di Crotone potrà contare su un nuovo presidio di soccorso avanzato: entra infatti in funzione l’automedica del 118, un mezzo dedicato agli interventi nelle situazioni più critiche, capace di portare sul posto competenze mediche e strumentazioni di alto livello.

A CROTONE ENTRA IN FUNZIONE L’AUTOMEDICA

Il servizio, atteso da tempo dagli operatori e dall’utenza, si inserisce nel percorso di potenziamento della rete di emergenza-urgenza territoriale, in un contesto segnato da croniche carenze di personale e da un aumento della domanda di assistenza.

COSA È UNA AUTOMEDICA

L’automedica è, in sostanza, una “ambulanza senza barella”: un veicolo veloce, equipaggiato con le stesse dotazioni tecnologiche di un’ambulanza medicalizzata – monitor multiparametrico, defibrillatore, farmaci salvavita, presidi per la rianimazione – ma concepito per portare rapidamente sul posto un team composto da medico, infermiere esperto e autista soccorritore.

MEZZO OPERATIVO NELLA FASCIA ORARIA CRITICA

Come spiega Luigi Foresta, coordinatore del Suem 118, il nuovo mezzo sarà operativo nella fascia oraria più critica della giornata e avrà il compito di raggiungere in tempi rapidissimi i pazienti in codice rosso o a rischio evoluzione, affiancandosi alle ambulanze già presenti sul territorio.

Il valore aggiunto dell’automedica è duplice. Da un lato, consente di garantire la presenza del medico anche nelle aree dove, per carenza di personale, alcune postazioni 118 sono oggi coperte solo da equipaggi infermieristici. Dall’altro, permette di portare sul luogo dell’evento procedure avanzate – dalla gestione delle vie aeree all’uso di farmaci specifici – che possono fare la differenza tra la vita e la morte nelle prime fasi dell’emergenza. Il paziente viene così stabilizzato prima del trasporto e inviato, quando necessario, al presidio ospedaliero più idoneo, evitando spostamenti inutili e riducendo i tempi di accesso alle cure.

LA SODDISFAZIONE DELLA CISL FP

Il direttivo aziendale della Cisl Fp esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, definendolo «un passo decisivo per la sicurezza dei cittadini» e rivolgendo un sentito ringraziamento a quanti hanno lavorato per rendere possibile l’attivazione del nuovo mezzo. In particolare, vengono citati Salvatore Fuina, dirigente delle Professioni sanitarie, Luigi Foresta, Francesco Zaccaria, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, insieme ai responsabili aziendali dell’emergenza territoriale Antonio Martucci ed Emilio Giorgio Guerra. Una sinergia che, sottolinea il sindacato, dimostra come la collaborazione tra direzioni sanitarie, lavoratori e rappresentanze possa tradursi in servizi concreti per la comunità.

AUTOMEDICA A CROTONE, TUTELA ANCHE PER I SANITARI

Per la Cisl Fp, l’attivazione dell’automedica risponde anche a un’esigenza di tutela degli stessi operatori sanitari, spesso costretti a far fronte a situazioni complesse con risorse limitate. Avere a disposizione un mezzo aggiuntivo, con un’équipe completa, significa distribuire meglio i carichi di lavoro, ridurre lo stress operativo e operare in maggiore sicurezza. Il sindacato invita tuttavia a non considerare questo traguardo come punto di arrivo, ma come base di partenza per un ulteriore rafforzamento del sistema: più personale, formazione continua, investimenti in mezzi e tecnologie sono le richieste che accompagnano il plauso per l’automedica.

Nelle parole dei rappresentanti della Cisl Fp c’è infine un appello al territorio: «La sanità dell’emergenza è il primo baluardo di tutela del diritto alla salute. Difenderla e sostenerla significa difendere la vita quotidiana di ciascuno di noi».