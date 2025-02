Bonifica Sin di Crotone, il sopralluogo della Commissione Ecomafie

3 minuti per la lettura

La Commissione Ecomafie, guidata da Morrone, ha effettuato il sopralluogo al Sin di Crotone, constatando l’immobilismo delle bonifiche.

CROTONE – È iniziata nel primo pomeriggio di oggi, 17 febbraio 2025, poco prima le ore 14, la due giorni di Missione in Calabria ed a Crotone nello specifico, della «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari». Una delegazione della commissione, composta da Maria Stefania Marino (Pd), Carla Giuliano (M5s), Dario Iaia (Fdi) e Nicola Irto (Pd), guidata dal presidente Jacopo Morrone (Lega), ha visitato Sito di interesse nazionale di Crotone-Cassano-Cerchiara. Ad accoglierla, l’amministrazione delegato dell’Eni, Paolo Grossi. In particolare, da programma i sopralluoghi sono stati effettuati, sotto la pioggia, nella macro area del Sin agli ex stabilimenti Pertusola, Agricoltura, Sasol, Fosfotec di pertinenza della società Eni Rewind Spa.

BONIFICHE FERME AL SIN DI CROTONE: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ECOMAFIE: «SOLLECITIAMO GLI ORGANI COINVOLTI»

Al termine della visita al Sin di Crotone, il presidente Morrone della Commissione Ecomafie, ha osservato che «le bonifiche e la messa in sicurezza si potrebbero fare, ma vediamo che, però ci sono le ruspe ferme; quindi bisognerebbe capire come si può fare per farle muovere». Ed ha aggiunto: «noi siamo qua per accendere i riflettori e far vedere comunque che c’è una considerazione da parte dello Stato italiano, quindi noi come commissione di inchiesta cercheremo di sollecitare quelli che sono gli organi coinvolti».

Il senatore Irto, a proposito del sopralluogo, ha dichiarato che «va risolto con responsabilità e coscienza il problema della bonifica del Sin di Crotone, che si trascina da troppi anni e che ha colpito molto la comunità locale e il suo territorio». A suo parere «è significativo che la Commissione si stia occupando anche della bonifica del Sin di Crotone, su cui vi sono questioni legate alla quantità di scorie contaminate, peraltro da radionuclidi, e alla difficoltà a ottenere le autorizzazioni transfrontaliere. Come Partito democratico ribadiamo che i rifiuti del sito crotonese vanno rimossi presto e trasferiti altrove. La Regione Calabria, il governo, Eni Rewind e tutte le altre parti interessate devono agire nell’interesse della comunità locale».

Dal canto suo, Eni Rewind, con il suo Ad, ha ribadito le sue posizioni di sempre, e cioè, che se l bonifica del Sin finora non è partita non è certo colpa della società «ma di Comune e Provincia di Crotone e, soprattutto, della Regione Calabria che si è opposta, ponendo il vincolo del Paur che è prettamente politico e, per noi, anche illegittimo». Nel pomeriggio, poi, in Prefettura la Comissione eco mafie ha audito anche Franca Ferraro, Prefetto di Crotone, Domenico Guarascio, Procuratore della Repubblica di Crotone; Paolo Grossi, Amministratore delegato di Eni Rewind, e Vincenzo Voce, Sindaco di Crotone.

AUDIZIONI IN PREFETTURA: SARANNO SENTITI FRATINI E IANNONE

Per domani, invece, in mattinata previste le audizioni dalle ore 8.15 alle 10, sempre in Prefettura, di Michele Fratini, responsabile area per le caratterizzazioni e la protezione dei suoli dei siti contaminati per il dipartimento del servizio geologico d’Italia di Ispra, e di Michelangelo Iannone, Commissario straordinario Arpacal. La Commissione lo scorso 29 gennaio aveva ascoltato in audizione a Roma, a Palazzo San Macuto, anche il commissario per la bonifica del Sin (presente anche oggi al sopralluogo) Emilio Errigo.