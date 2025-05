I rifiuti di Crotone andranno in Svezia

2 minuti per la lettura

Circa 40mila tonnellate di rifiuti dell’area Sin di Crotone saranno stoccate in Svezia a Kumla. Eni Rewind annuncia l’avvio degli scavi il 16 giugno. Occhiuto: «Vince la Calabria».

CROTONE-Svolta nella destinazione dei rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica del Sin di Crotone. leri, 28 maggio 2025, Eni Re-wind ha comunicato che dal 16 giugno inizieranno le attività di scavo per la bonifica delle ex discariche fronte mare a Crotone e che le autorità svedesi hanno autorizzato l’esportazione da Crotone di 40mila tonnellate di rifiuti. Dalla Svezia, poi, hanno fornito sia le tempistiche, e cioè, che queste scorie vanno conferite entro il 25 maggio 2026, sia l’esatta destinazione, vale e che la discarica di Kumla.

Secondo stime dell’Eni, in sette anni di attività di bonifica, l’ammontare di questa tipologia è stimato in circa 360mila tonnellate, ma, per il primo anno di attività, è stimato un fabbisogno proprio di 40mila tonnellate. In totale, invece, la stima dei rifiuti prodotti Hagli scavi del “Progetto Operativo di Bonifica Stralcio” decretato ad agosto 2024 è in totale di circa 760.000 tonnellate; di questi, però, circa 400 mila tonnellate sono non pericolosi e verranno quindi smaltiti in discariche operati ve in altre regioni italiane. In Svezia i rifiuti arriveranno in container, via nave dal porto di Gioia Tauro, tra l’altro, «a un costo di smaltimento complessivo equivalente a quello che sarebbe stato sostenuto per utilizzare la discarica di Crotone».

CROTONE RIFIUTI IN SVEZIA: IL VINCOLO REGIONALE E IL RICORSO AL TAR

Nonostante questo, però, l’Eni che è necessario superare vincolo regionale allo smaltimento presso la discarica di Crotone, come richiesto dal decreto ministeriale che gli Enti Locali hanno impugnato al Tar, che esaminerà il ricorso il 18 giugno. Una comunicazione, quella del trasferimento delle 40 mila tonnellate in Svezia, accolta con favore dagli enti, sempre contrari al conferimento di tali rifiuti. «Volevano continuare a trattare la Calabria come la discarica d’ Italia. Noi abbiamo detto “no”, insieme agli altri enti locali interessati. e abbiamo ragione. I rifiuti pericolosi derivanti dalla bonifica di Crotone andranno in Svezia. Vince il buon senso, vincono i Calabresi». Lo scrive su X Roberto Occhiuto presidente della Regione Calabria.

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce ed il presidente della Provincia di Sergio Ferrari in una nota congiunta, affermano che questo rappresenta non solo un importante risultato per il Comune, la Provincia e la Regione, ma so soprattutto, una vittoria per l’intera comunità cittadina. Un traguardo proseguono Voce e Ferrari che ribalta l’impropria prospettiva paventata nell’illegittimo provvedimento del commissario alle bonifiche che aveva già segnato la sorte delle prime 50.000 tonnellate rifiuti imponendone lo smaltimento presso la discarica di Columbra».

Ribadisce, poi, che la scelta tutela la salute pubblica e l’ambiente e che con ferma la validità delle istanze dei treenti che hanno dimostrato unità e consapevolezza, chiedendo con forza che venissero rispettati i criteri di sicurezza e sostenibilità. L’impegno di Comune, Provincia e Regione sarà, dopo questo primo risultato concreto ottenuto concreto, è far si «che anche i successivi quantitativi da conferire a decorrere dal 2026 siano smaltiti al di fuori del territorio regionale».