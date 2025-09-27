Crotone, piromane appicca incendio e resta gravemente ustionato

1 minuto per la lettura

A Belvedere Spinello (KR) un uomo di 77 anni ha appiccato un incendio, di vaste dimensioni, su un un terreno, rimanendo gravemente ferito

CROTONE – Innesca un incendio in un terreno e rimane ustionato gravemente. È accaduto a Belvedere di Spinello, nel Crotonese, dove un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri, per poi essere trasferito d’urgenza in elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata.

APPICCA INCENDIO MA RIMANE FERITO

Il rogo ha devastato tre ettari di terreno in località “Timpa del Salto”, provocando paura e apprensione tra i residenti della zona. I militari sono riusciti a individuare il piromane nel corso di un controllo, durante il quale hanno notato una densa colonna di fumo levarsi vicino a un edificio. Temendo che potessero esserci persone in pericolo, hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e si sono diretti sul posto per verificare la situazione

VASTO ROGO IN ZONA “TIMPA DEL SALTO”



Nel giro di pochi minuti, sono riusciti a individuare il terreno da cui si erano propagate le fiamme, risalendo così al responsabile. Il 77enne è stato rintracciato non lontano dall’area interessata. L’uomo presentava gravi ustioni, conseguenza diretta del contatto con le fiamme che lui stesso aveva innescato. Le fiamme, intanto, hanno impegnato a lungo le squadre di Calabria Verde, che hanno lavorato per arginare l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni circostanti o si propagasse ulteriormente.

