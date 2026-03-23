Bonifica di Crotone, dubbi di Ispra sul piano Eni

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Nel parere di Ispra dubbi sul piano di Eni per la bonifica di Crotone, zone d’ombra nella tecnica prevista e richieste di verifiche.

CROTONE – Non è solo una questione di fanghi, scorie e metri cubi di veleni. È una battaglia per il diritto al futuro in una terra non più contaminata quella che si è consumata il 17 febbraio 2026 nelle stanze del Ministero dell’Ambiente. Sul tavolo, la variante al Progetto operativo di bonifica fase 2 proposta da Eni Rewind per l’area ex Pertusola. Un documento che, invece di accelerare il risanamento, ha innalzato un muro di scetticismo tra gli enti di controllo e le istituzioni locali. Il cuore della discordia risiede in un cambio di strategia tecnica che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) non è disposto ad avallare senza garanzie.

La proposta di Eni Rewind punta con insistenza sul soil mixing – una tecnica di consolidamento del terreno in situ – per aree precedentemente destinate allo scavo. La sensazione è che si stia cercando di risolvere un’equazione impossibile: pulire senza asportare, guarire senza operare.

I DUBBI DI ISPRA

Il parere dell’Ispra, datato febbraio 2026 e pubblicato sul sito del Ministero lo scorso 3 marzo, evidenzia diverse zone d’ombra nella nuova strategia di Eni Rewind. In particolare, gli esperti del Servizio geologico d’Italia chiedono un’integrazione puntuale sull’applicabilità della tecnica del soil mixing. Secondo l’Istituto, le valutazioni attuali si basano troppo su “ispezioni visive e immagini storiche” anziché su una precisa individuazione dei vincoli fisici e delle interferenze presenti sul terreno.

Ispra solleva dubbi anche sulla gestione dei materiali di scarto. Non è chiaro se la stima di 5.000 tonnellate di materiale di risulta, indicata nel piano del 2024, sia ancora valida dopo le integrazioni proposte da Eni Rewind nel 2025. L’Istituto chiede stime precise sui volumi di materiale prodotto per ogni unità di terreno trattata.

IL DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il verbale della riunione, presieduta dal funzionario ministeriale Nazzareno Santilli, rivela un clima di attesa condizionato dalla complessità tecnica del fascicolo. La seduta ha analizzato non solo la variante dell’ottobre 2024, ma anche il successivo “Addendum” del 2025 e le controdeduzioni presentate dalla società alle precedenti osservazioni degli enti.

Il documento istruttorio di Ispra, pur non essendo vincolante, rappresenta un tassello fondamentale per la decisione del Ministero.

IL VAGLIO DEL MINISTERO

La relazione specifica che le valutazioni sono rese esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso e dovranno concorrere con i contributi degli altri soggetti coinvolti. È stato depositato un parere coordinato tra Ispra e Arpacal che costituisce la base tecnica per le valutazioni del Ministero. All’incontro hanno partecipato anche i rappresentanti dell’associazione Cittadini liberi, che hanno depositato una memoria acquisita ufficialmente agli atti del Ministero.

LA PROPOSTA DI ENI

Eni Rewind ha presentato formalmente la propria proposta durante la seduta, insistendo sulla fattibilità tecnica degli interventi di soil mixing e sulla gestione dei materiali. Il Comune di Crotone ha espresso un parere non favorevole riguardo alla proposta di Eni Rewind. Il sindaco Voce ha ribadito con forza che la priorità deve rimanere la rimozione totale dei rifiuti dal territorio, opponendosi a soluzioni che prevedano la permanenza dei contaminanti in loco (come il tombamento o il trattamento parziale).

La posizione del Comune è ancorata al rispetto del Decreto Ministeriale del 2020, che prescriveva l’allontanamento dei rifiuti fuori dalla regione Calabria. Il sindaco contesta il tentativo della società di modificare questo impianto attraverso varianti tecniche (come l’estensione del soil mixing) che servirebbero solo a ridurre i costi per l’azienda a scapito della salute pubblica.

L’INTERVENTO DEL SINDACO

Secondo il sindaco Voce, la parte più critica del sito Pertusola è l’area Ekrt Centro, che definisce estremamente contaminata da metalli pesanti, e ricorda che, nel tempo, erano state inserite ulteriori aree, anche su indicazioni Ispra. Voce contesta che oggi, dopo oltre tre anni, si discuta una proposta di riduzione/esclusione di alcune aree che in precedenza erano già state prese in considerazione, prospettando soluzioni alternative. Ribadisce poi di non essere interessato a una logica per “fasi”, se ciò comporta ritardi e arretramenti rispetto alle aree già definite dagli Enti tecnici. Si sofferma sui volumi di suolo da trattare, che sono passati da 140.131 m³a 282.572 m³, mentre oggi si prospetta l’ipotesi di un passo indietro, con un progetto meno esteso.

CONTAMINAZIONE DIFFUSA

Critica anche la rappresentazione degli hot spot sostenendo che non si può pensare di intervenire su piccole aree puntuali, ma occorre operare su una intera fascia più ampia. Richiama l’uso storico dell’area (stoccaggio/lagunaggio di ferriti di zinco) per sostenere la diffusione della contaminazione e l’inadeguatezza delle soluzioni sperimentali proposte in passato. Cita un precedente parere di Ispra, in occasione della Conferenza di servizi del 4 maggio 2018, secondo cui, in presenza di materiali di riporto e possibili oscillazioni piezometriche si mette in contatto la ferrite con la falda. Pertanto, il capping proposto non sarebbe un presidio efficace di messa in sicurezza permanente.

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TRA DUBBI E TIMORI

Mentre i segretari verbalizzanti chiudevano la seduta alle ore 15:30, la sensazione rimasta sul tavolo è quella di un percorso ancora lungo. La bonifica di Crotone, attesa da decenni, sembra ancora una volta prigioniera di un difficile equilibrio tra soluzioni tecniche d’urgenza e la necessità di una protezione ambientale senza sconti. Perché il timore, tra i rinvii del Ministero e i dubbi dell’Ispra, è che a forza di puntare tutto sul mixing, l’unica cosa che si finisca per mescolare siano le carte, lasciando i veleni esattamente dove sono sempre stati.