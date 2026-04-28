Crotone, ritrovata la carcassa di un Pesce Luna

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A Crotone, lungo la spiaggia dell’Oasi del Martin Pescatore, ritrovata la la carcassa di un esemplare adulto di Pesce Luna. Si tratta di una delle specie più affascinanti del mondo marino. L’importante ritrovamento scientifico a cura del Circolo Ibis

CROTONE – Un ritrovamento raro e di grande rilevanza scientifica è quello effettuato nei giorni scorsi dai soci del Circolo Ibis per l’Ambiente di Crotone, impegnati in un pattugliamento costiero finalizzato al monitoraggio della foca monaca mediterranea.

OASI MARTIN PESCATORE A CROTONE, RITROVATA CARCASSA DI PESCE LUNA



Durante le attività, lungo la spiaggia dell’Oasi del Martin Pescatore, all’interno della zona A della riserva marina, i volontari si sono imbattuti nella carcassa di un esemplare adulto di Pesce Luna.

Lo stesso circolo in una nota ha evidenziato che l’animale, in ottimo stato di conservazione, presentava un diametro di circa due metri, dimensioni che ne attestano la piena maturità. Si tratta di una delle specie più affascinanti del mondo marino: il Pesce Luna, o Mola mola, è infatti tra i più grandi pesci ossei esistenti e rappresenta una delle presenze più singolari del Mediterraneo, sia per la particolare morfologia sia per il comportamento.

UNA AFFASCINANTE SPECIE DEL MONDO MARINO



Dal punto di vista etologico è una specie pelagica che predilige acque temperate e tropicali, ma la sua presenza nel nostro mare è ormai consolidata. È spesso osservato in superficie, dove assume il caratteristico comportamento di “basking”, utile alla termoregolazione dopo lunghe immersioni e alla rimozione dei parassiti grazie all’interazione con uccelli marini. La sua dieta, composta prevalentemente da zooplancton e meduse, lo rende un elemento chiave per l’equilibrio degli ecosistemi marini.

RITROVAMENTO CARCASSA PESCE LUNA A CURA DEL CIRCOLO IBIS



Il ritrovamento assume un significato ancora più rilevante alla luce delle osservazioni effettuate durante la campagna di ricerca 2025. I soci del Circolo Ibis, a bordo dell’imbarcazione Lady Anna S, avevano infatti avvistato in due occasioni esemplari di Pesce Luna a poche centinaia di metri dalla costa di Capo Colonna, nelle immediate vicinanze del punto in cui è stata rinvenuta la carcassa. Questi avvistamenti confermano la presenza stabile della specie nel tratto di mare crotonese e la qualità ambientale dell’area marina protetta.

PARTICOLARE INQUIETANTE, LA PINNA DORSALE TRANCIATA DI DI NETTO



Nella nota, poi, viene rimarcato che l’analisi visiva del corpo dell’animale ha tuttavia evidenziato un elemento preoccupante: la pinna dorsale era mozzata di netto, con un taglio preciso e profondo, compatibile con l’impatto di un’elica di imbarcazione.

Si tratta di un segnale emblematico dell’impatto delle attività umane anche all’interno di aree in cui la navigazione dovrebbe essere rigorosamente controllata.

UN IMPORTANTE TESTIMONIANZA DELLA BIODIVERSITÀ DEL NOSTRO MARE



«Questo ritrovamento – ha dichiarato il presidente del Circolo Ibis, Girolamo Parretta – rappresenta una testimonianza importante della biodiversità che ancora caratterizza il nostro tratto di mare, ma allo stesso tempo richiama con forza l’attenzione sui rischi legati al traffico nautico, anche in zone a tutela integrale. È indispensabile rafforzare i controlli e promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, affinché la protezione delle specie marine non resti solo sulla carta».

L’episodio, oltre al valore scientifico, ha dunque un forte significato simbolico. Il Pesce Luna dell’Oasi del Martin Pescatore diventa il simbolo della fragile convivenza tra la vita marina e le attività umane, un richiamo alla responsabilità collettiva verso la tutela concreta del patrimonio naturale del nostro mare.