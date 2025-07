Crotone, intesa per prevenire infiltrazioni mafiose nei cantieri della nuova 106

2 minuti per la lettura

In arrivo 2 miliardi per 5 lotti di lavori nei cantieri della nuova 106 tra Catanzaro a Crotone, in Prefettura patto antimafia

CROTONE – Intesa tra le istituzioni per spezzare i tentacoli che potrebbero allungarsi sul primo dei cinque lotti di lavori per la nuova strada statale 106, nel tratto da Catanzaro a Crotone, per un importo complessivo di cinque miliardi di euro. Un protocollo di legalità è stato sottoscritto presso la Prefettura di Crotone al fine di contrastare il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata e monitorare la sicurezza e la legalità nei cantieri. L’appalto del primo lotto, per un tratto di nove chilometri da Cutro a Papanice svincolo escluso, vale quasi 360 milioni ed è stato assegnato alla ditta Inc spa che ha offerto un ribasso del 5,691%. Il protocollo prevede, tra l’altro, la costituzione di una cabina di regia, operante presso la Prefettura con il compito di monitorare l’andamento dei lavori per segnalare eventuali irregolarità.

L’INTESA

Lo strumento pattizio è stato siglato dal prefetto di Crotone, Franca Ferraro, dal commissario straordinario per la strada statale 106, Francesco Caporaso, dal dirigente dell’Ispettorato del lavoro di Catanzaro, Annarita Carnuccio, e dai rappresentanti sindacali di categoria Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal uil alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. Nel corso della riunione che ha preceduto la stipula dell’intesa, sono stati richiamati obblighi ed impegni affinché l’azione di prevenzione delle interferenze mafiose raggiunga livelli di massima efficacia. L’importo dei lavori è tale da stuzzicare l’appetito dei clan in un territorio caratterizzato dalla persistente operatività di cosche tra le più potenti della ‘ndrangheta.

GLI ALTRI LOTTI

Il secondo lotto, da Catanzaro allo svincolo di Uria incluso, è di 548 milioni di euro ed è stato affidato alla Impresa Pizzarotti. L’appalto per i lavori del terzo lotto, da Uria a Cropani, per un valore di 479milioni di euro. è stato vinto dall’azienda De Sanctis Costruzioni.

Il quarto lotto, da Cropani allo svincolo di Marcedusa, del valore di 438 milioni, è stato assegnato alla Cosedil spa. Il quinto lotto, da Marcedusa allo svincolo di Cutro della strada del Petilino, del valore di 423 milioni di euro è stato affidato al Consorzio stabile Medil Società consortile per azioni.