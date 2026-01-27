Vertenza aCapo, il comune di Roma ritira bando in autotutela

1 minuto per la lettura

Il Comune di Roma ha annullato in autotutela il bando per il servizio 060606 e si riapre la partita per i 150 lavoratori nella vertenza aCapo

Il Comune di Roma ritira in autotutela il bando per il servizio 060606, che interessa direttamente circa 150 lavoratori di Crotone attualmente impiegati nella Cooperativa aCapo che rispondeva alle chiamate indirizzata all’ente. Accolta la richiesta avanzata dal Comune di Crotone e dai sindacati che avevano sottolineato come il nuovo bando del servizio penalizzasse, per questioni territoriali, proprio i lavoratori crotonesi.

Clausole sociali e salvaguardia occupazionale

Questo passo rappresenta, per il vicesindaco di Crotone Sandro Cretella, l’esercizio di un potere amministrativo che, dunque, permette all’ente di annullare un proprio atto ritenuto illegittimo o inopportuno. Questa manovra interrompe l’iter burocratico precedente per correggere le criticità sollevate dai lavoratori di Crotone e dalle rappresentanze sindacali. Tale scelta evita potenziali contenziosi legali e apre la strada a una nuova configurazione della gara che possa integrare clausole sociali più robuste.

Prossimi passaggi tecnici e confronto sindacale

Nelle prossime settimane il dipartimento competente del Comune di Roma dovrà predisporre i nuovi atti di gara o valutare forme alternative di affidamento che rispettino il codice degli appalti. Il vicesindaco Sandro Cretella e le organizzazioni territoriali manterranno un tavolo di confronto aperto per verificare che ogni passaggio tecnico sia coerente con la tutela dei livelli occupazionali. La vigilanza resterà alta per garantire che la qualità del servizio 060606 resti legata alla professionalità storica maturata nel territorio calabrese. Soddisfazione è stata espressa ance dai sindacati che si erano battuti per ottenere questo primo importante risultato che permette di salvaguardare la professionali acquisita negli anni dai 150 lavoratori di aCapo.